Критика дій “нечесних українських політиків” у західній пресі

Редакційна стаття авторитетного видання Economist закінчує тиждень, позначений гострою критикою у західній пресі президента Порошенка та його політичних союзників.

“Не здаватися”, - закликає заголовок редакційної статті у друкованій версії тижневика, що аналізує бурхливі події довкола Національного антикорупційного бюро України.

Інтернетна версія статті має інший заголовок, який на залишає сумнівів щодо оцінки української ситуації: “Україна в безладі; Захід повинен тиснути на неї більше, щоб боротися з наживою”.

Читачеві підсумовують теперішні ознаки набору проблем: “...Новини, що надходили з України в останні кілька тижнів, були сумні. Генеральний прокурор країни зірвав розслідування Національного антикорупційного бюро за очевидної згоди пана Порошенка. Міністр внутрішніх справ втрутився, щоб захистити свого сина від подібної уваги. Службовці СБУ намагалися заарештувати Міхеїла Саакашвілі, колишнього грузинського президента, який став борцем з корупцією в Україні, але їх відтіснили демонстранти. Прокуратура тисне на антикорупційних активістів; армія, підрозділи Міністерства внутрішніх справ та приватні озброєні організації використовуються для своїх цілей різними політиками або олігархами. Уряд пана Порошенка значно ослаблений”.

Якщо українські політики з брудними руками та олігархи досягнуть свого, то це буде катастрофа для України і перемога для авторитарного режиму Путіна в сусідній Росії, стверджується в редакційній статті.

Але при цьому Economist не вважає, що західні намагання переконати Україну перегорнути нову сторінку приречені на провал і стверджує, що на владоможців у Києві треба тиснути: “Насправді нещодавній хаос в Україні частково настав тому, що особливо з часу інавгурації президента Дональда Трампа Європа та Америка послабили тиск”.

Автори статті стверджують, що Білий дім на відміну від часів Джозефа Байдена (віце-презиента в минулій адміністрації) “не надає підтримки” у справі боротьби з корупцією.

“Життєво важливо, щоб Америка та Європа використали усі свої інструменти для підтримки борців з корупцією в Україні. ЄС повинен чітко заявити, що вигоди від Угоди про асоціацію залежать від поступу у боротьбі з наживою, Америка повинна встановити передумови для продажу своєї зброї. Прокуратури у західних столицях повинні розслідувати відмивання незаконно нажитих в Україні статків. Підтримка територіальної цілісності України не повинна поєднуватися з терпимістю до нечесності її політиків”, - завершує Economist.

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