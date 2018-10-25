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Свободу Сенцову? Чи можна очікувати якогось результату від премії Сахарова окрім символічного? Відео

Свободу Сенцову? Чи можна очікувати якогось результату від премії Сахарова окрім символічного? Відео
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Сенцова відзначили за його зусилля привернути увагу світу до десятків українців ув’язнених російськими судами з політичних мотивів. Лауреата визначали лідери політичних груп та голова Європейського парламенту. Церемонія вручення премії, яка становить 50 тисяч євро, має відбутися у будівлі Європарламенту в Страсбурзі 12 грудня. У 2015 році російський суд, за спроби організації політичних акцій, визнав кінорежисера Сенцова винним у терористичній діяльності, і засудив на двадцять років ув’язнення.

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