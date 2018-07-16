Ядерна зброя та Китай - Трамп оголосив Путіну питання для обговорення

Президент США Трамп прибув на переговори з президентом Росії Путіним до президентського палацу в Гельсінкі.

Під час коротких ремарок двох президентів, Трамп привітав Путіна з успішним проведенням Чемпіонату світу з футболу, а також наголосив, що переговори торкнуться широкого ряду питань: від ядерної зброї до Китаю.

"Я справді, вважаю, що світ хоче, щоб ми порозумілись. Ми - дві ядерні держави. Маємо 90% ядерних потужностей - і це не добре, це - погано".

Трамп відзначив, що під час переговорів сторони торкнуться питань Китаю, "нашого спільного друга президента Сі". "Справді, ми не дуже ладнаємо ... але, зрештою, матимемо гарні відносини", - додав Трамп.

Програма саміту має початись з переговорів віч-на-віч, які триватимуть півтори години.

"Ще ніколи в історії президент США не проводив час один на один з президентом Росії. Справді, відповідно до розкладу оприлюдненого Білим домом, вони запланували півтори години для зустрічі Трампа та Путіна в форматі віч-на-віч плюс перекладачі", - повідомляє кореспондент CBS Нора О'Доннел.

Дивіться також: Час-Тайм. Протести напередодні зустрічі Трампа з Путіним