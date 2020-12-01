Москва відкидає заклик Майї Санду про виведення російських військових з Придністров’я

Росія відхилила новий заклик Молдови вивести російських військових з Придністров’я - регіону, який проголосив себе окремою державою після кривавого протистояння на початку дев’яностих років.

Нещодавно обрана на президентську посаду у Молдові Майя Санду сказала, що замість російських військових підрозділів у Придністров’ї повинна бути цивільна миротворча місія спостерігачів Організації з безпеки й співробітництва у Європі.

Майя Санду сказала на прес-конференції 30 листопада, що готова до діалогу, але наголосила: «Ми - незалежна країна, яка не хоче мати іноземні війська на своїй території».

Санду підкреслила, що бачить майбутнє Молдови у Європейському Союзі.

ЄС і Молдова 2014 року підписали угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі, але Брюссель з того часу гостро критикував молдовську владу за масштабну корупцію та відсутність реформ.

У Придністров’ї розташовані приблизно 1500 російськи військових, що залишилися там з часів СРСР, а також великі склади зброї, значна частина якої застаріла і має бути утилізована.

Попередні уряди Молдови, а також міжнародна спільнота раніше неодноразово закликали Росію забрати своїх військових і зброю з Придністров’ї.

Зміна статусу-кво... може призвести до серйозної дестабілізації.

Але речник російського президента Володимира Путіна у відповідь на заклик нової влади у Кишеневі сказав, що виведення загрожувало б дестабілізацією.

«Росія виконує дуже важливу функцію… І, звичайно ж, зміна статусу-кво, що базується на дусі і букві міжнародного закону, може призвести до серйозної дестабілізації», - сказав Дмитрій Песков журналістам у Москві.

Придністров’я - смуга території відділена від решти Молдови рікою Дністер і межує з Україною.

Той регіон з населенням понад 400 тисяч називають російськомовним, хоча етнічні росіяни там становлять приблизно третину населення разом з понад третиною молдован і великою часткою етнічних українців.

Придністров’я проголосило себе окремою Придністровською Молдавською Соціалістичною республікою 1990 року, наголошуючи на запереченні проти можливого об'єднання Молдови з історично й культурно близькою для молдован Румунією, і заявляючи про захист російськомовного населення.

1992 року протистояння між Молдовою і Придністров’ям переросло у кривавий конфлікт, в якому за деякими даними загинули 700 людей.

Розташовані у Придністров’ї російські військові фактично стали на бік придністровських сепаратистів, яким допомагали добровольці з Росії, а також з України.

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