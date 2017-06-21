Німеччина сподівається на продовження дії санкцій щодо Росії

Лідери Європейського Союзу, швидше всього, продовжать дію економічних санкцій, запроваджених щодо Росії через агресію в Україні.

«Я очікую, що буде продовження», - сказав на умовах анонімності високопоставлений урядовець Німеччини у середу, напередодні саміту Євросоюзу.

Санкції ЄС щодо Росії обмежують доступ російського банківського сектору до міжнародного валютного ринку і забороняють торгівлю зброєю з Росією. Крім того, вони передбачають заборону на продовж росіянам деякого обладнання та технологій в енергетичній галузі.

Санкції, які діють зараз, спливають наприкінці липня. Їхню подальшу долю визначать лідери ЄС на саміті, що пройде у Брюсселі 22-23 червня.

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