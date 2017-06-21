Спеціальні потреби

Мови
Економіка

Німеччина сподівається на продовження дії санкцій щодо Росії

Дональд Туск, Даля Ґрібаускайте та Анґела Меркель на саміті ЄС у березні, 2017 року

Лідери Європейського Союзу, швидше всього, продовжать дію економічних санкцій, запроваджених щодо Росії через агресію в Україні.

«Я очікую, що буде продовження», - сказав на умовах анонімності високопоставлений урядовець Німеччини у середу, напередодні саміту Євросоюзу.

Санкції ЄС щодо Росії обмежують доступ російського банківського сектору до міжнародного валютного ринку і забороняють торгівлю зброєю з Росією. Крім того, вони передбачають заборону на продовж росіянам деякого обладнання та технологій в енергетичній галузі.

Санкції, які діють зараз, спливають наприкінці липня. Їхню подальшу долю визначать лідери ЄС на саміті, що пройде у Брюсселі 22-23 червня.

Дивіться також: «Нафтогаз» переконує партнерів у США в надійності транзиту через Україну

«Нафтогаз» переконує партнерів у США в надійності транзитного шляху через Україну
please wait
0:02:03
0:00:00 /0:02:03
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG