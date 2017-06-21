У відповідь на американські санкції, Росія хоче ввести проти США свої

Таку можливість озвучили у середу у Кремлі

Кремль розглядає можливість запровадження низки заходів у відповідь на плановане розширення санкцій США проти офіційної Москви за її роль в Україні.

Про це в середу, 21-го червня заявили в Кремлі, повідомляє агентство Reuters.

«Само собою зрозуміло, що основним принципом реагування на санкції є взаємність», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час телеконференції з журналістами. Він також додав, що нині експерти формулюють і пропонують різні варіанти російських санкцій.

Водночас Пєсков також заявив, що Кремль не відмовився від зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом під час саміту «Великої двадцятки», який відбудеться у Німеччині в липні. Хоча й додав, що конкретних домовленостей у цьому питанні поки що досягнуто не було.

Нагадаємо, раніше минулого тижня Сенат США проголосував майже одностайно за законопроект, ціль якого – ввести нові санкції щодо Москви і змусити президента Дональда Трампа отримувати згоду Конгресу, якщо вирішить ослаблювати будь-які санкції із тих, що вже існують.

Коментуючи це тоді, президент Росії Володимир Путін заявляв, що нові санкції, які розглядаються у США, завдадуть шкоди відносинам між двома країнами, але розмови про відплатні дії назвав передчасними.

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