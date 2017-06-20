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Санкції проти Росії розширено Мінфіном США: у переліку "міністри" ОРДЛО, "Нічні вовки"

Petro Poroshenko

Міністерство фінансів США щойно посилило санкції щодо Росії, розширивши перелік фізичних та юридичинх осіб, щодо яких діють санкції запроваджені попередніми президентськими указами пов'язаними з Росією та Україною. Про це йдеться у заяві оприлюдненій на сайті Мінфіну США.

Загалом санкційний список роширено на 38 позицій серед яких увагу приділяють санкції спрямовані проти організації "Нічні вовки", приватної російської військової компанії "Вагнер", численних міністрів т.з. "ЛНР" та інші.

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Оглядачі пов'язують оприлюднення оновлень до санкційного списку із візитом до США президента України Петра Порошенка.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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