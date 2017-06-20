Санкції проти Росії розширено Мінфіном США: у переліку "міністри" ОРДЛО, "Нічні вовки"

Міністерство фінансів США щойно посилило санкції щодо Росії, розширивши перелік фізичних та юридичинх осіб, щодо яких діють санкції запроваджені попередніми президентськими указами пов'язаними з Росією та Україною. Про це йдеться у заяві оприлюдненій на сайті Мінфіну США.

Загалом санкційний список роширено на 38 позицій серед яких увагу приділяють санкції спрямовані проти організації "Нічні вовки", приватної російської військової компанії "Вагнер", численних міністрів т.з. "ЛНР" та інші.

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Оглядачі пов'язують оприлюднення оновлень до санкційного списку із візитом до США президента України Петра Порошенка.