Законопроект про санкції щодо Росії може загальмуватися в Палаті представників – через Конституцію США

Республіканці пояснюють це процедурними проблемами, демократи вважають, що їхні опоненти намагаються заблокувати ініціативу, щоб догодити адміністрації





Законопроект про введення нових санкцій проти Росії і Ірану, який майже одноголосно був ухвалений Сенатом, зіткнувся з процедурною проблемою, яка може перешкодити швидкому голосуванню в Палаті представників, повідомили законодавці.



«Закон про протидію дестабілізуючим діям Ірану», який також містить нові санкції проти Росії, був ухвалений у Сенаті 98 голосами «за». Два сенатори проголосували «проти».



Але перш ніж потрапити на стіл президента Дональда Трампа для його підпису, він також повинен бути ухвалений Палатою представників. Однак конгресмени виявили, що документ порушує вимогу в Конституції про те, щоб розгляд будь-якого законопроекту, що передбачає збільшення доходів уряду, починався в Палаті представників.



«Законопроект в його остаточній формі і з остаточними формулюваннями порушив конституційне положення про порядок розгляду», - заявив голова комітету Палати представників з питань бюджету Кевін Брейді.



Демократи припустили, що республіканці намагаються заблокувати законопроект через свою лояльність Трампу, чия адміністрація критикує запропонований пакет санкцій, кажучи, що він накладає потенційно дуже значні обмеження.



«Це всього лише тактика затягування, і громадськість не повинна дозволити себе обдурити складними парламентськими процедурами», - заявив співголова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-демократ Еліотт Енґель.



Республіканці наполягають, що мова йде про процедурне, а не про політичне питання, і відзначають, що поправка, що стосується Росії, займає 100 сторінок і була прийнята в Сенаті лише минулого тиждень.



«Я рішуче підтримую санкції проти Ірану і Росії для притягнення їх до відповідальності», - заявив Брейді.



За словами Брейді, лідери Палати представників працюють з Сенатом і комітетом Палати представників із закордонних справ, щоб визначити, як діяти далі, але Сенат може вирішити цю проблему, оперативно внісши зміни в законопроект і знову направивши його в Палату представників.

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