США наклали санкції на російський банк за діяльність, пов'язану з Північною Кореєю

Сполучені Штати в п'ятницю наклали санкції на російський банк, який, за їхніми словами, проводив транзакцію з особою, що входила до чорного списку Вашингтона за участь у програмі ядерної зброї Північної Кореї.

Цей крок зроблений у той час, як держсекретар США Майк Помпео планує тиснути на країни Південно-Східної Азії під час зустрічей у Сінгапурі в суботу, щоб зберегти санкції проти Пхеньяна, який веде переговори зі США щодо ліквідації своєї ядерної програми.

Міністерство фінансів США заявило, що московський комерційний банк «Агросоюз» провів «значну транзакцію» для головного в Москві представника Foreign Trade Bank, основного валютного банку Північної Кореї, Хан Ян Су.

«Сполучені Штати будуть продовжувати застосовувати санкції ООН та США і припиняти незаконні потоки доходів до Північної Кореї», – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин у своїй заяві.

Міністерство фінансів також додало заступника представника FTB у Москви Рі Чон Вона, і заявило, що обидва представники FTB, на яких накладено санкції, повинні бути вигнані з Росії, згідно з резолюціями Організації Об'єднаних Націй, спрямованих тиснути на Пхеньян через його ядерну програму.

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