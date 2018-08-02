Росія намагається втрутитися в майбутні президентські вибори – директор розвідки США

Про це в четвер заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс – повідомляє Reuters.

"Американська розвідка і надалі занепокоєна загрозами майбутнім виборам США, як проміжним виборам, так і президентським виборам 2020 року", - заявив Коутс під час брифінгу у Білому домі.

З урахуванням російського втручання у проміжні вибори, ми і далі бачимо всепроникаючі зусилля Росії з послаблення та розколу США, - заявив директор розвідки​

Нелегальна діяльність включає кримінальні спроби вплинути на процес голосування або кампанію із незаконного фінансування, кібератаки проти інфраструктури голосування разом із іншими комп'ютерними втручаннями, спрямованими проти політиків, - заявили американські посадовці на брифінгу.

"З урахуванням російського втручання у проміжні вибори, ми і далі бачимо "всепроникаючі" зусилля Росії з послаблення та розколу США", - додав Коутс.

Директор ФБР Крістофер Рей розповів під час брифінгу, що ФБР відкрило розслідування про втручання в американські вибори.

"Ми також знаємо, що Росія намагалась зламати інформацію про кандидатів на виборах та урядових посадовців, і вкрасти цю інформацію", - розповідає Коутс.

Також Коутс заявив, що Росія не єдина країна, яка намагається вплинути на американські вибори.

Дивіться також: Час-Тайм. Подробиці арешту українських хакерів в США