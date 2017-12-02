Україна стоятиме на порядку денному зустрічі у Відні Тіллерсона і Лаврова – РВЄ/РС

Зустріч запланована на четвер, 7 грудня, в австрійській столиці

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за лаштунками міністерської конференції ОБСЄ у Відні в четвер 7 грудня.

Про це йдеться у повідомленні Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з посиланням на чиновника Державного департаменту США.

Керівники зовнішньополітичних відомств США і РФ планують обговорити актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в Сирії, Україні та КНДР, мовиться у повідомленні.

Втім на сайті Держдепу, речниця відомства Гедер Науерт повідомила, що з 4 по 8 грудня Тіллерсон відвідає Брюссель, Відень і Париж.

«Рекс Тіллерсон 4 грудня прибуде до Брюсселя, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом та візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО 5 та 6 грудня.

У Брюсселі він також проведе зустріч із главою зовнішньополітичної служби ЄС Федерікою Моґеріні.

7 грудня у Відні він візьме участь у роботі Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Після цього він відправиться у Париж, де окрім питань двостороннього інтересу, обговорить питання Сирії, Ірану, Лівану, Лівії, КНДР та інше», - повідомила Гедер Науерт у прес-релізі, розміщеному на сайті Державного департаменту.

Чиновник Держдепу заявив, що питання України стоятиме на порядку денному засідання ОБСЄ у Відні.

Він зазначив, що ОБСЄ відіграє значну роль в Україні, зокрема, коли йдеться про Спеціальну моніторингову місію (СММ).

«Держсекретар особливо зацікавлений безпекою населення на сході України, на окупованих територіях, де мешканці далі є цілями військових операцій із заохоченням та участю сил з Російської Федерації», - заявив чиновник.

Він додав, що Сполучені Штати продовжують «переговори з своїми російськими колегами», вказуючи на зустрічі спеціального посланника США Курта Волкера та помічника Кремля Владислава Суркова.

Дивіться також: «Забули Тарасика!» Як живе українська родина з 15-ма дітьми в Сакраменто