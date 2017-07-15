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Лідери ЄС готові йти на компроміс щодо свободи пересування, вважає Тоні Блер

Лідери Європейського Союзу готові змінити правила блоку про свободу пересування робочої сили, відкривши для Великобританії можливість уникнути шкідливого «жорсткого «Брекзиту»», заявив у суботу колишній прем’єр-міністр Тоні Блер.

Вибори президента Франції Еммануеля Макрона висунули реформи ЄС на обговорення, що означає, що Великобританія та ЄС зможуть зустрітись «на півдорозі», щоб досягти угоди, яка б утримувала країну в найбільшій торговельній зоні світу, сказав Блер.

«Європейські лідери, звичайно, з моїх дискусій, готові розглянути зміни, які можуть враховувати Великобританію, зокрема свободу пересування», – зазначив колишній прем’єр-міністр у статті, опублікованій його Інститутом за глобальні зміни.

«Опозиція до вільного руху людей, як тільки ви її розглянете уважніше, має багато нюансів. Французи та німці розділяють деяке занепокоєння британців, зокрема щодо імміграції, і підуть на компроміс щодо свободи пересування».

В окремому інтерв’ю Блер зауважив, що, можливо, що Британія може залишитися в ЄС, оскільки громадська думка рухається проти «Брекзиту».

«Я думаю, що абсолютно необхідно, щоб це не відбулося, тому що я думаю, що кожен день дає нам нові свідчення того, що це шкідливе для економіки», – заявив він у недільній програмі Sky News.

У своїй статті Блер поскаржився, що і Консервативна партія прем’єр-міністра Терези Мей, і опозиційна Лейбористська партія вирішили залишити єдиний ринок, не вивчаючи альтернативи.

«З огляду на те, що поставлено на карту, і що ми кожного дня дізнаємося про ціну «Брекзиту», як може бути правильно навмисно відкинути варіант компромісу між Британією та Європою, щоб Британія залишалася в реформованій Європі?» – сказав Блер.

Блер був прем’єр-міністром протягом 10 років до 2007 року. Він хотів ввести Великобританію в зону євро та вважав, що Великобританія повинна лідирувати в ЄС, а не виходити з союзу.

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