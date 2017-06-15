Ця відповідь на агресію Кремля давно назріла - сенатори вітають рішення щодо посилення санкцій проти Росії

Сенатори США привітали голосування 14 червня про посилення санкцій проти Росії. "Сенат Сполучених Штатів сьогодні зробив важливі кроки, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти союзників та інтересів США та зусилля з підриву довіри до наших демократичних інституцій та цінностей", - заявив сенатор Роб Портман.

Сполучені Штати стануть на захист своїх союзників, як-от Україна і змусять Росію відповісти за свою поведінку

Присутність спікера українського парламенту Андрія Парубія в Сенаті в день голосування за санкції "надсилає чіткий сигнал про те, що дестабілізуючі та деструктивні дії Росії мають призводити до відповідних наслідків і Сполучені Штати стануть на захист своїх союзників, як-от Україна і змусять Росію відповісти за свою поведінку", - йдеться в заяві Портмана.

Роль Росії в тривалому насильстві в Україні не буде забуто

Сенатор-республіканець, голова Комітету з міжнародних відносин у верхній палаті Конгресу Роберт Коркер привітав посилення санкцій, але в той же час, звернув увагу на запит держесекретаря Рекса Тіллерсона надати можливість Білому домі більшої гнучкості у використанні режиму санкцій.

"Сенат переважною більшістю прийняв зміни з режиму санкцій щодо Росії, США надсилають потужний сигнал президенту Путіну, але і забезпечують, що у адміністрації є необхідна гнучкість", - зазначив сенатор у своїй заяві.

"Російський уряд продовжує порушувати суверенітет України, посилювати кризу в Сирії та дестабілізувати демократію у світі. Зміни чітко вказують, що ми не будемо миритись з такими діями і мені приємно, що ми на один крок наблизились до прийняття законодавства, щоб притягнути Іран до відповідальності".

Крокер наголосив, що закріплення санкцій на законодавчому рівні, підвищує роль Конгресу в питанні зовнішньої політики. "Часто, адміністрація президента Обами зловживала виконавчими повноваженнями і намагалась оминути Конгрес, а це законодавство забезпечує, що Конгрес - зараз і в майбутньому – зможе заступитись за народ Америки"

В своїй заяві демократ Бенджамін Кардин зазначив: "Мені надзвичайно приємно, що Сенат переважною більшістю прийняв мої зміни до санкцій стосовно Росії – 97 до 2. Я пишаюсь тим, що очолив ці зусилля і навіть більше пишаюсь тим, що голосування справді об’єднало обидві партії."

"Це надсилає важливий і довгоочікуваний сигнал Москві: дії тягнуть за собою наслідки. Роль Росії в огидних злочинах Сирії проти власного народу не будуть проігноровані. Роль Росії в тривалому насильстві в Україні не буде забуто. Напад Росії на демократію США протягом минулих виборів не залишиться без відповіді."

Сенатор Кардин також наголосив на наступній процедурі затвердження законопроекту: "Я з нетерпінням очікую на прийняття цих санкцій Палатою представників і підписання закону президентом. Ця відповідь на агресію Кремля проти нас та наших демократичних цінностей давно назріла"

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