Президент Трамп продовжив санкції щодо Білорусі

Дію указ Джорджа Буша-молодшого від 2006 року продовжено у зв'язку з тим, що білоруська влада далі порушує права людини





У вівторок президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій, введених щодо Білорусі Джорджем Бушем-молодшим в 2006 році у зв'язку, як вказується, з порушенням білоруською владою прав людини і проведенням виборів, які міжнародна спільнота визнала недемократичними.



Згідно з опублікованим Білим домом прес-релізом, президент Дональд Трамп продовжив дію указу, оскільки «дії і політика деяких представників уряду Білорусі і інших осіб продовжують підривати демократичні процеси і інститути в країні».



У прес-релізі наголошується, що влада Білорусі продовжує «порушувати права людини, здійснює політичні репресії, і веде корупційну діяльність, що становить надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США».



«З цієї причини, - йдеться в документі, яким президент Трамп повідомив Конгрес про рішення продовжити санкції, - я вважаю за необхідне продовжити надзвичайний стан, введений президентським указом №13405 щодо Білорусі».



Рішення про продовження указу №13405 приймається щорічно. Якщо президент США не продовжує його дію через рік після підписання, протягом трьох місяців він автоматично втрачає силу.

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