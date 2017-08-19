Мер Сіетла: усунути пам’ятники конфедератам і … Леніну

Мер американського міста Сіетл Ед Меррі закликав до усунення пам’ятників солдатам Конфедерації, але також і Володимиру Леніну. Як пише газета The Seattle Times, на думку мера, всі ці пам’ятники представляють символи «історичної несправедливості», символи ненависті, расизму і насильства.

Оприлднена ще в четвер заява мера Меррі набагато рішучіша, ніж його попередні вислови занепокоєння щодо пам’ятників конфедератам на цвинтарі Lake View. Цвинтар закритий до понеділка з приводу погроз щодо пам’ятників.

Пам’ятник конфедератам, який було поставлено організацією Об’єднані дочки Конфедерації у 1926 році, як і пам’ятник Леніну стоять на приватній території. Все-таки, вважає мер, їх слід усунути.

«Ми повинні усунути всі ці символи, незалежно від того, які політичні ідеї пов’язано з ними протягом десятиліть з часу, коли їх поставлено. Це включає як пам’ятники конфедератам, так і пам’ятники, що прославляють засновника авторитарного радянського режиму».

Пропозиція про усунення пам’ятників конфедератам набрала вже приблизно 5 тисяч підписів. По всій країні групи людей осуджують пам’ятники, історичні меморіальні дошки після кривавих заворушень у місті Шарлотсвілль у штаті Вірджинія. В ході заворешень з приводу суперечки щодо усунення статуї генерала Конфедерації Роберта Лі, загинуло троє людей.

Однак не всі люди підтримують пропозицію про усунення пам’ятників конфедератам. Роберта Брадвольд, якій 86 років, якої прадід брав участь у Громадянській війні в рядах конфедератів, виступає проти усунення пам’ятників, тому що вони, за її словами, представляють частину історії.

Вона підкреслює, що її предок боровся за «права штатів», а не за інтереси великих землевласників, які контролювали рабів. Він, як і кожен, хто брав участь у якомусь русі в історії, «вірили у те, що вони роблять».

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