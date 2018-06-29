Сенатор США: місце зустрічі Трампа з Путіним - "насміх над історією", а теми України і прав людини - обов'язкові для саміту

"Те, що президент Трамп планує зустрітись з президентом Путіним в Гельсінкі наступного місяця – насміх над історією", - наголосив в своїй заяві партійний організатор демократів у Сенаті Стені Гоєр.

Він нагадав: "Саме в Гельсінкі в 1975 році тридцять п’ять країн, включно з Радянським Союзом домовились поважати права людини і основоположні свободи своїх народів".

"Тепер президент Путін ще раз перетворив Росію на автократію, де права людей, зокрема ЛГБТ та преси, значно скоротились", - наголошує сенатор.

Такої ж думки притримується і Орест Дейчаківський, колишній радник Гельсінської комісії.

Стосовно України, вона (Росія) порушує кожен з 10 основоположних принципів ОБСЄ

"Іронічно, що саміт відбудеться в Гельсінкі. Росія є підписантом Гельсінського заключного акту. Стосовно України, вона порушує кожен з десяти основоположних принципів ОБСЄ, засвідчених Заключним актом, включаючи територіальну цілісність, непорушність кордонів, рівність суверенітетів і утримання від використання сили", - написав Дейчаківський.

Гоєр також в різких висловах закликав Трампа підняти на зустрічі питання захисту Росією прав людини, а також її дій в Україні та Сирії.

"Якщо президент Трамп проігнорує ці питання, це стане його відмовою виконувати свої обов’язки", - наголосив сенатор-демократ в своїй заяві.

(Трамп) має протистояти президенту Путіну з питання втручання Росії до наших виборів і наполягати на тому, щоб Росія припинила окупацію Криму та дії з дестабілізації на сході України та в Сирії

"Якщо президент США проведе зустріч з Путіним, з його боку буде безвідповідально не підняти питання проблем Росії з захистом прав людини. Водночас, він має протистояти президенту Путіну з питання втручання Росії до наших виборів і наполягати на тому, щоб Росія припинила окупацію Криму та дії з дестабілізації на сході України та в Сирії. Якщо президент Трамп проігнорує ці питання, це стане його відмовою виконувати свої обов’язки", - йдеться в заяві сенатора.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що він сподівається, що Трамп підніме питання дій Росії в Сирії.

"Питання полягає в тому, чи ми дозволимо Путіну нами знехтувати? Ми втомились від цього за вісім років", - заявив Ґрем, який є членом сенатського Комітету зі збройних сил.

Питання полягає в тому, чи ми дозволимо Путіну нами знехтувати? Ми втомились від цього за вісім років

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше наголошував, що саміт відповідає стратегії Альянсу, який підтримує діалог з Москвою.

Гоєр, в свою чергу, закликав Трампа "зайняти жорстку позицію і діяти спільно з союзниками в НАТО з якими він зустрінеться перед візитом до Гельсінкі".

Дивіться також: Комітет Палати представників із закордонних справ схвалив резолюцію у підтримку країн Східної Європи