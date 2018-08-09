Сенатор США: росіяни втрутились до виборчої системи у Флориді

Сенатор від Демократичної партії США Білл Нельсон заявив в середу, що російські агенти незаконно отримали доступ до ряду виборчих систем штату перед проміжними виборами. Однак, посадовці штату заявили, що не мають підтверджень таких заяв.

"Вони вже втрутились до систем деяких графств штату і можуть вільно діяти", - заявив сенатор в коментарі Tampa Bay Times, повідомляє "Голос Америки".

"Загроза є реальною і посадовці всіх рівнів мають виправити ці слабкі місця", - наголосив він.

Ви можете уявити хаос, який міг би статись у день виборів

Нельсон, член підкомітету з кібербезпеки комітету Сенату зі збройних сил США і його колега з Республіканської партії сенатор від Флориди Марко Рубіо, який є членом комітету Сенату з розвідки, минулого місяця написали листа до відповідальних за виборчий процес в 67 графствах штату, наголосив Нельсон.

"До нас звернулись голова та заступник голови Комітету з розвідки з метою повідомити відповідальним за організацію виборів у Флориді, що росіяни втрутились до їх даних", - заявив Нельсон, додавши, що в листі також містився заклик до посадовців звернутись по допомогу до Міністерства внутрішньої безпеки.

"Не час для жартів. Тому два сенатора від обох партій звернулись до апарату у Флориді і поінформували їх, що росіяни втрутились до їх даних і все що вони (росіяни) мають зробити – якщо виборча інформація залишиться без захисту – це увійти до системи і почати вилучати зареєстрованих виборців.

Посадовці Флориди заявили, що отримали "нуль інформації" від Нельсона, або його служби, яка б підтверджувала заяви про втручання Росії

Ви можете уявити хаос, який міг би статись у день виборів, коли виборці прибули б до своїх дільниць, а їм би сказали: "Вибачте, пане Сміт, вибачте, пане Джонс, ви не зареєстровані. Саме це хочуть зробити росіяни", - заявив сенатор.

Посадовці Флориди заявили, що отримали "нуль інформації" від Нельсона, або його служби, яка б підтверджувала заяви про втручання Росії. Вони також запевнили, що було зроблено багато для захисту виборів у штаті Флорида. Графства штату спрямували 15,5 мільйона доларів на зміцнення захисту виборчої системи.

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