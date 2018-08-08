Юристи Трампа відкидають умови спецпрокурора Мюллера для інтерв'ю президента - ЗМІ

Натомість юристи американського президента пропонують провести інтерв'ю з обмеженими можливостями для питань – повідомляє видання New York Times з посиланнями на власні джерела.

Один з персональних юристів Трампа Джей Секулов заявив, що відповідь на запит інтерв'ю відправлена, але відмовився коментувати вміст відповіді. Головний адвокат президента по цій справі Руді Джуліані зазначив, що Білий дім вже надав всі необхідні документи.

"Ми повторюємо те, що говорили кілька місяців. Настав час, коли офіс спеціального прокурора Мюллера має зробити запит без подальшого зволікання", – заявив Джуліані.

Настав час, коли офіс спеціального прокурора Мюллера має зробити запит без подальшого зволікання - заявив Джуліані​

Переговори між адвокатами Трампа і спеціальним прокурором Робертом Мюллером тривали вісім місяців. Минулого тижня Мюллер запропонував дещо змінений формат для екстенсивного інтерв'ю, яке він хоче провести із президентом.

Юристи Трампа напряму не відхилили можливість інтерв'ю, але запропонували у відповідь інтерв'ю у більш вузькому форматі, розповідає New York Times.

Раніше Джуліані заявляв, що група юристів президента "близька до того, щоб прийняти рішення" про те, що він не буде відповідати на питання спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках його розслідування російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році, яке нібито здійснювалося з метою допомогти Трампу здобути перемогу.

Трамп багато разів говорив, що він готовий відповісти на питання в рамках 14-місячного розслідування Мюллера, але Джуліані заявив CNN: "Нам хотілося б знати, чи є якісь факти, які дають підставу для розслідування - початкові або створені, - тому що ми таких знайти не можемо. І ніхто інший не може".

За словами Джуліані, прокурорам "не потрібно доводити злочин, вони повинні лише дати фактичну основу, яка призводить до підозр у скоєнні злочину".

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