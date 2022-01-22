Сенатори США розходяться в оцінках варіанту відправки військ США до України у разі нового нападу  Росії

Американські законодавці розходяться в оцінках можливості відправки військ США до України у разі нового нападу Росії.

Як відомо, у грудні президент США Джо Байден виключив одностронню відправку американських військ до України.

"Це не розглядається", - заявив Байден, - "У нас є моральний обов'язок та юридичний обов'язок перед нашими союзниками по НАТО, якби [Росія] атакувала, у відповідності до статті 5-ї. Це священний обов'язок. Цей обов'язок не поширюється на Україну ".

Але ідея, що США в односторонньому порядку використають силу, щоб протидіяти російському вторгненню до України зараз не розглядається. Що точно станеться та це жорсткі наслідки [для Росії]

Тоді ж президент США заявив, що рішення Вашингтона залежало б від позиції інших країн Альянсу.

"Але ідея, що США в односторонньому порядку використають силу, щоб протидіяти російському вторгненню до України зараз не розглядається. Що точно станеться та це жорсткі наслідки [для Росії]", - заявив Байден.

Помилкою назвав рішення Байдена сенатор-республіканець Роджер Вікер в інтерв'ю телеканалу CNN.

«Я думаю, що наша відповідь має продемонструвати [Путіну], що вона пошкодує про свої дії», – додав Вікер. Сенатор порівняв Путіна з хуліганом, який до всіх задирається і якому ніколи «не розбивали носа», адже йдеться про «вбивства, отруєння і вторгнення до сусідів».

Роджер Вікер наголосив, що США в жодному разі не повинні давати Кремлю гарантії відмови від варіанта прийняття в НАТО України та Грузії.

«Причина, через яку 100 тисяч військовослужбовців РФ зосереджені вздовж східного кордону України, а інші війська також вводяться в Білорусь, яка є слухняним сусідом [Росії], полягає в тому, що Путін щось думає, – розмірковує Вікер. – Можливо, це [план] масованої атаки на Київ або підготовка державного перевороту [в Україні]».

«Я думаю, що народ України в будь-якому разі чинитиме опір, – резюмував Роджер Вікер. – І це стане помилкою Путіна, про яку йому доведеться довго жалкувати».

Раніше Вікер заявляв про допустимість використання США ядерної зброї першими для захисту України.

Натомість в інтерв'ю Greta Van Susteren сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що не підтримує ідею розміщення в Україні американських військових у разі нападу Росії.

Я не став би підтримувати відправку американських військових до України у відповідь на вторгнення Росії, бо чесно кажучи, я думаю, що ми просто принесли би їх у жертву

“Я не став би підтримувати відправку американських військових до України у відповідь на вторгнення Росії, бо чесно кажучи, я думаю, що ми просто принесли би їх у жертву. Я думаю, що Росія вдалась би до дуже значного загострення”, - заявив Кунс в інтерв'ю, яка має транслюватись у неділю.

За словами законодавця США, він підтримує відправку Україні "якомога більше допомоги" від союзників Вашингтона у НАТО, які прилягають до України.

У Росії вважають поставки озброєння Україні небезпечними. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. На думку Лаврова, надання Україні зброї “створює для Києва “додаткову спокусу перейти до силових методів вирішення питання”. Лавров також виступив проти підготовки українських військових західними інструкторами.

У статті використано матеріали CNN, The Hill, Greta Van Susteren, Politico, Корреспондент, News Week.