Сенатори США в Україні обіцяють продовження допомоги напередодні зими

Двоє американських сенаторів зустрілися з родинами в столиці України в четвер, 3 листопада, і пообіцяли продовжувати гуманітарну підтримку постраждалій від війни країні з наближенням зими.

Демократ Кріс Кунс і республіканець Роб Портман підкреслили свою відданість народу України під час відвідування розподільчого центру в Києві та спілкування з сім’ями, які готуються до темної холодної пори року з неадекватним опаленням і електрикою.

Українська влада каже, що російські удари по енергетичній інфраструктурі вивели з ладу 40% енергетичної системи країни. Незважаючи на те, що бригади роблять ремонт якомога швидше, непевно, що вони зможуть впоратися з пошкодженнями.

Російські атаки залишили українські міста без світла та води

«Росія відповіла на успіх України на полі бою, знову атакуючи не на полі бою, а атакуючи мирних жителів України. Намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути воду. Це боягузтво. Це брутально ", - сказав Портман на прес-конференції.

"Найважливіша боротьба за свободу"

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому, за даними Агентства США з міжнародного розвитку, уряд США надав 1,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги мільйонам людей в Україні та сусідніх країнах.

Минулого місяця США оголосили про п’ятирічні інвестиції в 55 мільйонів доларів США в опалювальну інфраструктуру України для підтримки ремонту та обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення будинків, лікарень, шкіл і підприємств.

Поїздка Кунса та Портмана відбулася менш ніж за тиждень до вирішальних проміжних виборів у США. Кунс сказав, що вибори не вплинуть на майбутню підтримку України, незалежно від результату.

"Я впевнений, що двопартійна потужна підтримка США боротьби українського народу продовжиться в Конгресі", - сказав він. «Сполучені Штати вже давно є нацією, яка бореться за свободу, і це найважливіша боротьба за свободу в сучасному світі».

Мешканці південноукраїнського міста Миколаєва вже місяць залишаються без води. Люди на передовій бойових дій у східному місті Бахмут живуть у постійному страху через відсутність опалення та світла, заявив губернатор, голова облдержадміністрації Донецької області Павло Кириленко.

На початку цього тижня шквал російських крилатих ракет і ударів безпілотників обрушився на Київ, Харків та інші українські міста, що призвело до відключення води та електроенергії в кількох районах, очевидно, у відповідь на, як стверджує Москва, атаку України на її Чорноморський флот.

У Києві відключили воду у 80% мешканців понад 3-мільйонного населення столиці. По всьому місту жителі вишикувалися в черги, щоб наповнити ємкості водою з ручних насосів. Робітники швидко усунули пошкодження, і подачу води відновили приблизно через 12 годин.

"Слава Богу, ця проблема з водою восени, коли ще не дуже холодно. Але ми не знаємо, що принесе війна взимку", - розповіла киянка Юлія Шипік, стоячи в черзі до бювету. "У нас вперше в житті така ситуація. Ми не знаємо, що буде завтра".

"Найважча зима в їхньому житті"

За даними Організації Об’єднаних Націй, незаконна анексія Росією та оголошення воєнного стану в чотирьох областях України може ускладнити пересування цивільних осіб у ці райони та виїзд із них, а також ускладнити доступ груп допомоги до вразливих груп.

Групи допомоги попереджають, що хоча уряди виділяють десятки мільярдів доларів на підтримку України, людей змушують залишати свої домівки і жити без надійного доступу до електроенергії, води та їжі.

«Після восьми місяців безжальної війни вони готуються зустріти, можливо, найважчу зиму в їхньому житті», — сказав Associated Press Метью Холлінгворт, координатор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні з надзвичайних ситуацій.

"Безпрецедентний" рівень звітності

Крім цього, як писав напередодні «Голос Америки», під час свого візиту до Києва сенатори ознайомилися із тим, як відбувається звітність щодо наданої США зброї Україні, та відзначили її «безпрецедентний» рівень.

В інтерв’ю «Голосу Америки» сенатор Роб Портман розповів, що американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд Сполучених Штатів та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, сказав сенатор.

«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», – сказав Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.

Він додав, що механізми контролю, які розробляють американські міністерства, постійно вдосконалюються.

У вівторок, 1 листопада, речник Пентагону повідомив, що США почали проводити виїзні інспекції запасів зброї в Україні, щоб переконатися, що зброя США не перенаправлена незаконно в інші країни.

Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав на брифінгу, що США мають «невеликі групи», що складаються з персоналу посольства, які «проводять деякі інспекції» зброї, наданої Україні, щоб «запобігати її незаконному поширенню».

У статті використано матеріал Associated Press.