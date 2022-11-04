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Сенатори США в Україні обіцяють продовження допомоги напередодні зими
Двоє американських сенаторів зустрілися з родинами в столиці України в четвер, 3 листопада, і пообіцяли продовжувати гуманітарну підтримку постраждалій від війни країні з наближенням зими.
Демократ Кріс Кунс і республіканець Роб Портман підкреслили свою відданість народу України під час відвідування розподільчого центру в Києві та спілкування з сім’ями, які готуються до темної холодної пори року з неадекватним опаленням і електрикою.
Українська влада каже, що російські удари по енергетичній інфраструктурі вивели з ладу 40% енергетичної системи країни. Незважаючи на те, що бригади роблять ремонт якомога швидше, непевно, що вони зможуть впоратися з пошкодженнями.
Російські атаки залишили українські міста без світла та води
«Росія відповіла на успіх України на полі бою, знову атакуючи не на полі бою, а атакуючи мирних жителів України. Намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути воду. Це боягузтво. Це брутально ", - сказав Портман на прес-конференції.
"Найважливіша боротьба за свободу"
Відколи Росія вторглася в Україну в лютому, за даними Агентства США з міжнародного розвитку, уряд США надав 1,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги мільйонам людей в Україні та сусідніх країнах.
Минулого місяця США оголосили про п’ятирічні інвестиції в 55 мільйонів доларів США в опалювальну інфраструктуру України для підтримки ремонту та обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення будинків, лікарень, шкіл і підприємств.
Поїздка Кунса та Портмана відбулася менш ніж за тиждень до вирішальних проміжних виборів у США. Кунс сказав, що вибори не вплинуть на майбутню підтримку України, незалежно від результату.
"Я впевнений, що двопартійна потужна підтримка США боротьби українського народу продовжиться в Конгресі", - сказав він. «Сполучені Штати вже давно є нацією, яка бореться за свободу, і це найважливіша боротьба за свободу в сучасному світі».
Мешканці південноукраїнського міста Миколаєва вже місяць залишаються без води. Люди на передовій бойових дій у східному місті Бахмут живуть у постійному страху через відсутність опалення та світла, заявив губернатор, голова облдержадміністрації Донецької області Павло Кириленко.
На початку цього тижня шквал російських крилатих ракет і ударів безпілотників обрушився на Київ, Харків та інші українські міста, що призвело до відключення води та електроенергії в кількох районах, очевидно, у відповідь на, як стверджує Москва, атаку України на її Чорноморський флот.
У Києві відключили воду у 80% мешканців понад 3-мільйонного населення столиці. По всьому місту жителі вишикувалися в черги, щоб наповнити ємкості водою з ручних насосів. Робітники швидко усунули пошкодження, і подачу води відновили приблизно через 12 годин.
"Слава Богу, ця проблема з водою восени, коли ще не дуже холодно. Але ми не знаємо, що принесе війна взимку", - розповіла киянка Юлія Шипік, стоячи в черзі до бювету. "У нас вперше в житті така ситуація. Ми не знаємо, що буде завтра".
"Найважча зима в їхньому житті"
За даними Організації Об’єднаних Націй, незаконна анексія Росією та оголошення воєнного стану в чотирьох областях України може ускладнити пересування цивільних осіб у ці райони та виїзд із них, а також ускладнити доступ груп допомоги до вразливих груп.
Групи допомоги попереджають, що хоча уряди виділяють десятки мільярдів доларів на підтримку України, людей змушують залишати свої домівки і жити без надійного доступу до електроенергії, води та їжі.
«Після восьми місяців безжальної війни вони готуються зустріти, можливо, найважчу зиму в їхньому житті», — сказав Associated Press Метью Холлінгворт, координатор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні з надзвичайних ситуацій.
"Безпрецедентний" рівень звітності
Крім цього, як писав напередодні «Голос Америки», під час свого візиту до Києва сенатори ознайомилися із тим, як відбувається звітність щодо наданої США зброї Україні, та відзначили її «безпрецедентний» рівень.
В інтерв’ю «Голосу Америки» сенатор Роб Портман розповів, що американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд Сполучених Штатів та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, сказав сенатор.
«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», – сказав Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.
Він додав, що механізми контролю, які розробляють американські міністерства, постійно вдосконалюються.
У вівторок, 1 листопада, речник Пентагону повідомив, що США почали проводити виїзні інспекції запасів зброї в Україні, щоб переконатися, що зброя США не перенаправлена незаконно в інші країни.
Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав на брифінгу, що США мають «невеликі групи», що складаються з персоналу посольства, які «проводять деякі інспекції» зброї, наданої Україні, щоб «запобігати її незаконному поширенню».
У статті використано матеріал Associated Press.
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- Голос Америки
Російські генерали, ймовірно, вимагають розстрілу дезертирів – британська розвідка
Росія може почати стріляти у власних солдатів, щоб зупинити відступ чи дезертирство в Україні, повідомляє британська розвідка.
Низький моральний дух і небажання воювати російських військових, ймовірно, стали причиною того, що російське командування почало розгортати «загороджувальні війська» або «підрозділи блокування». Про це йдеться в щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії про війну Росії проти України.
За даними британської розвідки, які спираються на нещодавні повідомлення, російські генерали, ймовірно, хотіли, щоб їхні командири застосували зброю проти дезертирів, а також - щоб солдати стояли на оборонних позиціях «до смерті».
«Ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають, щоб змусити їх іти у наступ», – пише британська розвідка у твіті.
У повідомленні наголошується, що практика використання загороджувальних загонів була випробувана у попередніх війнах, які вела Росія.
Українські ЗМІ публікували раніше інтерв'ю з російськими полоненими, які розповідали про те, що росіяни застосовують загороджувальні загони.
У практиці СРСР загороджувальні загони активно використовувалися під час Другої світової війни і розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою.
- Голос Америки
Плани Маска зробити Twitter прибутковим наштовхуються на критику, перепони
Ілон Маск планує збільшити прибутковість соцмережі, яку він придбав за 44 мільярди доларів минулого місяця, після того, як суд в американському штаті Делавер не дозволив Маску змінити умови угоди.
Практично одразу після придбання компанії Маск звільнив її керівництво, а також прибрав компанію з біржових котувань, що зменшує вимоги до звітності.
Однак, низка планів Маска наштовхнулась на перепони. Зокрема, масштабні звільнення, які, за повідомленнями ЗМІ, мають охопити 3 700 працівників, вже викликали судовий позов. В четвер, повідомляють ЗМІ, з посиланням на співробітників Twitter, Маск розіслав електронне повідомлення, в якому попередив, що в п'ятницю почнуться масштабні скорочення штатів.
Декілька колишніх працівників оскаржили своє звільнення в суді, вказуючи, що їх не попередили про звільнення завчасно, як цього вимагає закон. Першим про позов, поданий від імені п'яти колишніх співробітників компанії, повідомив Bloomberg. The Guardian пише, що закон вимагає попередити працівників за 60 днів перед масовим скороченням штату.
Також Маск запровадив плату за блакитну позначку верифікації - 8 доларів на місяць. Раніше відомий американський письменник Стівен Кінг розкритикував Маска за намір стягувати плату за таку позначку, припустивши у твіті, що компанія має натомість сплачувати йому за присутність в соцмережі.
Маск відповів: "Twitter не може покладатись лише на рекламодавців" і запропонував зменшити плату з пропонованих 20 до 8 доларів.
Введення плати Маск представив як звільнення Twitter від "системи панів і селян". "Влада народу! Блакитна позначка за 8 доларів на місяць", - твітує мільярдер.
Як і передбачалось, Кінг скептично висловився щодо керівництва Маском соцмережі, протиставивши це "візіонерському підходу" до Tesla, компанії Маска, що випускає електромобілі.
Серед відомих критиків новації - конгресвумен від Демократичної партії США Олександра Оказіо-Кортез. Вона звинуватила Маска в спробах видати підписку за свободу слова. "Lmao, мільярдер справді намагається продати людям ідею, що "свобода слова" - це насправді підписка за 8 доларів на місяць", - твітує конгресвумен.
"Вдячний за вашу реакцію, - відповів Маск на твіт конгресвумен. - Тепер платіть 8 доларів".
Тим, хто має позначку верифікації, буде запропоновано підписатись на Twitter Blue - платний сервіс компанії. Сервіс також включатиме пріоритетне поширення дописів підписника, кажуть в компанії.
Маск також вказав підлеглим скоротити витрати на мільярд доларів, навіть, якщо це означатиме зменшення спроможностей системи обробляти дані в часи пікових навантажень, повідомили в Reuters.
В статті використано інформацію Reuters, The Guardian.
Bloomberg: США та партнери погодилися встановити фіксовану ціну на російську нафту
США та їхні партнери погодилися встановити ціну на російську сиру нафту на фіксованому рівні, а не на плаваючому, що змінюється залежно від базових цін на нафту, – повідомляє видання Bloomberg із посиланням на свої джерела, знайомі з цим питанням.
Наразі неясно, на якому рівні буде встановлена ціна, але це буде фіксована цифра, а не знижка щодо Brent. Офіційні особи США мають намір встановити обмеження на сиру нафту вище $60 за барель, що збільшило б шанси змусити Росію продати частину свого експорту в рамках обмежень.
Обмеження, незважаючи на те, що воно є статичним, буде регулярно переглядатися та може бути змінене коаліцією, яка складається з країн G7 та Австралії.
За словами одного чиновника, такий підхід зміцнить стабільність ринку та спростить дотримання вимог, раніше повідомляло агентство Reuters.
Після того, як російський президент Володимир Путін наказав вторгнутися в Україну, лідери США та Європи намагалися стримати потік нафтових доходів, які постачали військову машину Москви.
Робоча група наполягає на запроваджені обмеження, по суті - заборони на страхування та інші послуги для відправлень понад певну ціну – у поєднанні з майбутнім раундом санкцій Європейського Союзу, який має набути чинності 5 грудня.
Коаліція планує встановити три рівні цін: один на сиру нафту і два на нафтопродукти. Наразі є погодження лише на те, що максимальна ціна на нафту буде фіксованою.
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