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Сербія переобрала прихильного до Росії президента Александара Вучича
Чинний президент Сербії Александар Вучич перемагає в першому турі виборів, що відбувся 3 квітня. За нього проголосували 59% виборців з-поміж 6,5 мільйона громадян, пише "Радіо Свобода". Друге місце здобув колишній генерал Здравко Понош, за котрого проголосували 17%. Активність на виборах становила 60%.
Мандат президента Сербії триває 5 років. Вучич у кампанії, зокрема, наголошував на тому, що 19 разів зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча одночасово стверджував, що Сербія прагне стати членом Європейського союзу.
На парламентських виборах Прогресивна партія, яку очолює Вучич, здобула 43% голосів і матиме 121 з-поміж 250 місць в парламенті. На думку оглядачів, основним результатом виборів є абсолютна перемога національно-правих сил, які виступають проти євроінтеграційних процесів й за розширення співпраці з Росією, додає "Радіо Свобода".
Відколи партія Вучича прийшла до влади в 2012 році, політик поступово утискав основні засоби масової інформації та установи. Під час виборів він представляв себе гарантом миру та стабільності на тлі війни в Україні, а після оголошення перемоги в неділю ввечері він сказав, що на новий уряд чекають низка непростих рішень, але вони прагнутиме зберегти дружні відносини з історично близьким слов’янським союзником Росією.
Як зазначає CNN, переобрання Вучича, пише видання, як і перемога прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, - це "малі дипломатичні перемоги" президента Росії Володимира Путіна, які показують, що "у нього є друзі на Заході". Зокрема, Путін уже привітав із перемогою на виборах і Вучича, й Орбана.
Загалом російська війна в Україні відіграла значну роль у виборчих кампаніях в обох країнах, допомігши Орбану і Вучичу перемогти, зауважує AP.
Сербія майже цілковито залежна від російського газу, а армія країни "зберігає зв'язки із російськими військовиками", пише CNN. Хоча Белград підтримав дві резолюції ООН із засудженням російської війни в Україні, уряд країни відмовився вводити санкції проти Кремля. Крім того, Москва підтримує супротив Сербії щодо членства Косова в ООН.
Вучич, пише Politico, довгий час зберігав "комфортну позицію" - тісні зв'язки водночас із ЄС та Росією, але тепер, через війну в Україні, він перебуватиме під тиском, аби вирішити, на чиєму він боці. Зокрема, ЄС чітко заявило, що очікує від кандидатів на вступ, серед яких і Сербія, дотримуватись санкційної лінії Брюсселя та загалом закордонної політики.
При цьому, більшість сербів дотримуються політики нейтральності щодо приєднання до об'єднань і позаблоковості, й ці настрої вкорінені у суспільстві з часів Югославії. Відтак те, як Вучич рухатиметься далі в питанні закордонної політики, може визначити його політичне майбутнє, зазначає Politico.
Результати виборів, пише Bloomberg, засвідчили нагальне питання, що постає перед Брюсселем: як діяти із країнами-членами ЄС та кандидатами, які відмовляються дотримуватись стандартів союзу щодо верховенства права й відхиляються від важливих геополітичних проблеми, як-то Україна. Водночас, зазначає видання, Орбан і Вучич можуть зіткнутись із подальшою міжнародною ізоляцією, адже Угорщина ризикує втратити мільярди доларів фінансування ЄС, а Сербія - намагається вести переговори про приєднання до єдиного європейського ринку.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", англомовної редакції "Голосу Америки", CNN, Bloomberg.
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У Пентагоні прокоментували рухи військ Росії, арсенал крилатих та балістичних ракет
У Пентагоні вважають, що вже близько двох третин сил Росії, які розташовувались поблизу Києва, відбули, і значна їх частина прибуває для Білорусі. Після поповнення ці підрозділи повернуться до виконання завдань, можливо, на сході України. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючись на заяву високопосадовця Міноборони США.
У Пентагоні, повідомляє Селдін, також вважають, що на території України досі перебуває переважна більшість із 125 батальйонно-такичних груп. Поблизу Києва, як відзначається, було зосереджено менше 20.
"Максималістичні цілі, поставлені Путіним, не було досягнуто", - наводить слова посадовця Селдін, - "Але це не значить, що Київ не під загрозою".
За оцінками Міноборони США, Росія досі має у своєму розпорядженні більшу частину арсеналу крилатих та балістичних ракет, при цьому арсенал крилатих ракет дещо скоротився.
Як відзначили у Пентагоні, ВПС Росії щодня здійснюють близько 200 бойових вильотів, не маючи контролю повітряного простору України.
Як вважають у Міноборони США, на даний момент: Росія не досягнула жодного прогресу щодо захоплення Маріуполя; зайняла більш оборонну позицію навколо Херсона; концентрує повітряні удари на Ізюмі.
Коментуючи повідомлення щодо Бучі, у Пентагоні відзначили, що вони вказують на важливість негайного надання Україні військової допомоги.
У Міноборони США наголосили на необхідності подальшого розслідування щодо вбивств у Бучі та заявили, що не мають жодних підстав не довіряти заявам України.
Як повідомляв "Голос Америки", у понеділок президент США Джо Байден заявив, що події у Бучі вказують, що президент Росії Путін є воєнним злочинцем.
"Ви бачили, що сталось у Бучі. Він - воєнний злочинець. Але нам треба збирати інформацію. Ми маємо надалі надавати Україні озброєння, необхідні для того, щоб надалі боротись, і ми маємо збирати всі подробиці, щоб дійсно мати суд щодо воєнних злочинів. Це чоловік - безжальний. І те, що відбувається у Бучі це дикість, і всі це бачать", - заявив Байден.
При цьому у відповідь, чи вважає він те, що відбулось у Бучі геноцидом, президент США заявив: "Ні, я думаю, що це воєнний злочин".
Байден про Бучу: Путін - воєнний злочинець, має бути суд
Президент США Джо Байден заявив, що події у Бучі вказують, що президент Росії Путін є воєнним злочинцем.
"Ви бачили, що сталось у Бучі. Він - воєнний злочинець. Але нам треба збирати інформацію. Ми маємо надалі надавати Україні озброєння, необхідні для того, щоб надалі боротись, і ми маємо збирати всі подробиці, щоб дійсно мати суд щодо воєнних злочинів. Це чоловік - безжальний. І те, що відбувається у Бучі це дикість, і всі це бачать", - заявив Байден.
При цьому у відповідь, чи вважає він те, що відбулось у Бучі геноцидом, президент США заявив: "Ні, я думаю, що це воєнний злочин".
Джо Байден також заявив про прагнення запровадити нові санкції проти Росії.
Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю на каналі CBS News заявив про геноцид з боку Росії.
"Насправді, це геноцид. Знищення усієї держави і народу. Ми громадяни України. Ми маємо більше ніж 100 національностей. Йдеться про знищення та винищення всіх цих національностей. Ми громадяни України, і ми не хочемо підкорятися політиці Російської Федерації. Це причина, чому нас руйнують і знищують, і це відбувається в Європі у 21-му столітті. Тож, це катування цілої держав", - наводить слова президента України УНІАН.
У коментарі іноземним ЗМІ під час візиту до Бучі президент Зеленський назвав тамтешні події геноцидом.
"Це - воєнний злочин, світ визнає це актом геноциду. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті й закатовані. З відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю — це геноцид", - наводять слова президента України ЗМІ.
Американське видання Politico відзначає, що провідні високопосадовці США та НАТО у неділю не стали називати дії Росії в Україні "геноцидом".
Як повідомляє видання, державний секретар США Блінкен, у відповідь на питання, чи стала агресія Росії геноцидом, заявив, що Сполучені Штати Америки документують все, що відбувається та представлять зібрані матеріали "відповідним установам та організаціям". При цьому Блінкен висловив думку, що Росія скоює воєнні злочини в Україні.
Генсек НАТО Столтенберг, пише видання, заявив про жорстокість щодо цивільних, якої Європа не бачила кілька десятиріч.
Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього вказує, що геноцидом є певні дії, що "здійснюються з наміром знищити, повністю або частково, будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку".
Такими діями конвенція називає: вбивство членів такої групи; заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу представникам такої групи; навмисне створення для будь-якої групи таких життєвих умов, які розраховані на повне чи часткове
фізичне знищення її; заходи, розраховані на запобігання дітонародженням у середовищі такої групи; насильницька передача дітей із однієї людської групи до іншої.
У своєму матеріалі щодо визначення геноциду BBC вказує, що на думку деяких аналітиків, визначення геноциду, прийняте ООН, є дуже вузьким, а жодне із масових вбивств, скоєних з часу набуття конвенцією сили, не підпало би під нього. Інші ж кажуть, що події, які становляться геноцид, можна визначити.
Це ЗМІ також вказує на розбіжності щодо того, які історичні трагедії були геноцидом.
"Дехто каже, що минулого сторіччя був лише одни справжній геноцид - Голокост. Інші кажуть, що, відповідно до визначення конвенції ООН від 1948 року, мали місце щонайменше 3 геноциди: Масове вбивство вірмен турками-османами між 1915-1920, звинувачення в якому відкидає Туреччина; Голокост, за якого було вбито понад 6 мільйонів євреїв; Руанда, де, як вважається, 800 000 представників етнічних груп тутсі та поміркованих хуту померили у геноциді 1994 року", - пише ЗМІ, вказуючи і на те, що до цього переліку додають Голодомор в Україні, знищення камбоджійців режимом Червоних кхмерів, Різанину у Сребрениці, визнану геноцидом Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії.
Як повідомляється Польща сьогодні офіційно запропонувала створити міжнародну комісію, яка би розслідувала геноцид в Україні.
Деякі оглядачі міжнародники також говорять про ознаки геноциду в Україні.
"За цим стандартом [конвенції ООН], путінська війна на знищення чітко потрапляє у поле зору, як спрямована на геноцид, якщо не - принаймні поки - не всеохоплюючий геноцид", - пише на сторінках видання The New Yorker журналіст Філіп Гуревич.
Між тим, як повідомляє "Интерфакс", Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних мешканців міста Бучу у Київській області. Оприлюднені Україною фото та відеоматеріали у Росії назвали "провокацією".
У статті використано матеріали УНІАН, Politico, CBS News, BBC, The New Yorker, Интерфакс.
США закличуть Генасамблею ООН призупинити участь Росії в Раді з питань прав людини
Американська представниця в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що США звернуться до Генеральної асамблеї із проханням призупинити участь Росії у Раді з питань прав людини після того, як президент України Володимир Зеленський звинуватив російських військовиків у геноциді проти українського народу після виявлення тіл понад 400 мирних жителів у районах Київщині, які до минулого тижня контролювався російськими військами.
Як повідомляє Reuters, призупинити членство у раді за систематичні порушення прав людини можна на голосуванні, де дві третини зі 193 країн-представниць ООН підтримають це рішення. Від початку російської війни проти України 24 лютого Генасамблея двічі ухвалювала резолюції, які підтримували понад 140 країн світу, із засудженням дій Кремля.
"Участь Росії у Раді з прав людини - це фарс. Це неправильно, тому ми вважаємо, що для Генасамблеї ООН прийшов час проголосувати за її виключення", - сказала Томас-Грінфілд, яка зараз відвідує Румунію, де від війни рятуються сотні тисяч українців. - "Я закликаю 140 країн, які сміливо стоять поряд: фотографії з Бучі та руйнування по всій Україні вимагає від нас, щоб ми підкріпили свої слова діями".
Зараз у Росії триває другий трирічний строк повноважень у Раді з прав людини ООН. Хоча цей правозахисний орган в Організації об'єднаних націй не приймає рішень, що мають юридичну силу, це має радше політичне значення. Також Рада може ініціювати розслідування. Минулого місяця рада ініціювала розслідування про можливі воєнні злочини в Україні з часу повномасштабного російського втручання.
У вівторок 5 квітня відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де одним з ключових обговорюватиметься питання дій російських військових у Бучі.
При цьому Радбез відкинув запит Росії провести засідання 4 квітня, під час якого Москва пропонувала обговорити «провокацію українських радикалів у Бучі», пише "Радіо Свобода". Згідно з заявою представниці російського МЗС Марії Захарової, російський запит відхилила Велика Британія, яка зараз головує в Раді безпеки.
Міноборони Росії заявило, що українське відомство нібито поширило ці кадри "з метою дискредитації російських військовослужбовців".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Томас-Грінфілд закликала до правосуддя через вбивства мирного населення Київщини: «В жаху від зображень та розповідей, які надходять з Бучі, України. За цю жорстокість настане відповідальність та правосуддя».
А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter: «Я глибоко шокований зображеннями цивільних, вбитих в Бучі в Україні. Необхідно, щоб незалежне розслідування призвело до настання відповідальності».
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
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