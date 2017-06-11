Сешнс дасть свідчення у Сенаті щодо можливого втручання Росії у вибори в США

Міністр юстиції США дасть свідчення у комітеті з розвідки Сенату США щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Сешнс заявив, що хоче постати перед комітетом через питання стосовно нього, які виникли минулого тижня під час свідчень колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Міністр юстиції повідомив, що даватиме свідчення перед комітетом у вівторок, ймовірно під присягою. Він не вказав, чи це буде відкрите або закрите засідання.

Відповідного листа Джефф Сешнс направив сенатору-республіканцю від Алабами Річарду Шелбі, який очолює підкомітет з питань комерції, правосуддя і науки у комітеті розвідки.

8 червня колишній директор ФБР Джеймс Комі, звільнений президентом Трампом, виступив перед Сенатським комітетом із розвідки. У своїх свідченнях екс-посадовець заявив, що вважає президента США брехуном і сприймав, як вказівку, слова останнього про "сподівання", що ФБР "зможе лишити у спокої" розслідування щодо колишнього радника президента із нацебзпеки Флінна.

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