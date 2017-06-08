Трамп про свідчення Комі: "Повна нісенітниця!"

Я наприклад розумію слова президента у сенсі "Сподіваюсь, що нічого не станеться, але роби свою роботу

Президент США Дональд Трамп у жодному разі не давав пізніше звільненому ним директору ФБР Комі наказу припинити розслідування щодо колишнього радника із національної безпеки Флінна, а сьогоднішня заява екс-директора ФБР у Сенаті є "повною нісенітницею" . Про це у Twitter заявив син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший. Сам президент США на момент написання матеріалу утримувався від коментарів щодо свідчень Комі.

"Слова про Флінна є повною нісенітницею, якщо розуміти контекст - два чоловіки говорили про третього, якого обидвоє добре знають. Я, наприклад, розумію слова президента у сенсі "Сподіваюсь, що нічого не станеться, але роби свою роботу", - написав Трамп-молодший у Twitter.

"Я знаю мого батька 39 років, і коли він "дає наказ чи каже", щось зробити неоднозначності нема, все зрозуміло одразу", - пише про манеру президента США висловлюватись його син.

Як відомо у четвер колишній директор ФБР Джеймс Комі, звільнений президентом Трампом, виступив перед Сенатським комітетом із розвідки. У своїх свідченнях екс-посадовець заявив, що вважає президента США брехуном і сприймав, як вказівку, слова останнього про "сподівання", що ФБР "зможе лишити у спокої" розслідування щодо колишнього радника президента із нацебзпеки Флінна.

"Тут далеко до тиску на посадовця, чи намагань на нього вплинути і вже точно тут немає ознак перешкоджання правосуддю!", - пише син Трампа.

Комі також відзначив, що президент США не намагався перешкоджати розслідуванню щодо втручання Росії у вибори у США, а звільнення самого Комі не могло призвести до завершення такого розслідування. Він також заявив, що президент має повноваження прямо завершити слідство у разі бажання. Комі також розказав, що президент висловив бажання, щоб ФБР вивело на чисту воду членів виборчого штабу Трампа, якщо хтось із них таки мав протизаконні контакти з урядом Росії. Комі також заявив, що на момент його роботи в ФБР американські спецслужби не мали доказів того, що Росія будь-яким чином вплинула на власне підрахунок голосів у США.

У ході свідчень екс-очільника Федерального бюро розслідувань також стало відомо, що він особисто передав ЗМІ, через посередника, інформацію про зміст своїх розмов із президентом США. Таке рішення Комі ухвалив, реагуючи на неправдиві, на його думку, заяви президента Трампа у Twitter. У Білому домі тривалий час низивають витоки інформації від представників спецслужб до ЗМІ провідною проблемою уряду США.

При цьому Комі у ході свідчень заявив, що дуже значна кількість повідомлень ЗМІ про хід розслідування втручання Росії у вибори та буцімто розслідувань щодо Трампа, або членів його команди є абсолютним нонсенсом і не відповідають дійсності.

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