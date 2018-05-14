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Щонайменше 41 особа загинула в сутичках в секторі Газа - CNN

  • Голос Америки
Протести палестинців проти перенесення посольства США до Єрусалиму

Щонайменше 41 особа загинула під час зіткнень в понеділок на кордоні між Ізраїлем та сектором Газа, повідомляє CNN з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Палестини.

Це – найбільша кількість загиблих за один день з часу останньої хвилі демонстрацій, яка почалась більше шести тижнів тому. Найбільша кількість жертв перед цим була 17 осіб 30 березня – в перший день протестів.

Десятки тисяч зібрались біля лінії розмежування в понеділок, повідомляє Reuters, деякі наблизились до загородження на кордоні – лінія, яку керівники Ізраїлю не дозволяють перетинати палестинцям. Чорний дим від шин, підпалених демонстрантами піднявся у повітря. Протестувальники наблизились до лінії розмежування в понеділок - день, коли США готуються відкрити посольство в Єрусалимі.

Посадовці з охорони здоров’я заявляють, що 900 палестинців було поранено, включаючи 450 від пострілів.

«Сьогодні великий день, коли ми перетнемо загорожу і скажемо Ізраїлю і всьому світові, що ми не будемо під окупацією завжди», - сказав Reuters вчитель основ науки в секторі Газа Алі, який не побажав назвати своє прізвище.

Цього ж дня, керівники Ізраїлю та делегація США, включаючи міністра фінансів Стівена Мнучина та доньку і зятя президента Трампа Іванку Трамп і Джареда Кушнера планують взяти участь відкриття посольства, переміщеного з Тель-Авіва до Ізраїлю.

«Великий день для Ізраїлю», - зазначив президент США у твіті, коментуючи рішення перенести посольство до Ізраїлю, яке викликало обурення арабського світу.

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