Перед переговорами із Росією, у Держдепі наголосили, що США не будуть "говорити через голови" союзників та партнерів у Європі

Під час переговорів із Росією у понеділок у рамках діалогу щодо стратегічної стабільності США будуть фокусуватись на питаннях двосторонніх відносин і "не будуть говорити через голови" союзників та партнерів у Європі. Про це напередодні заявили у Держдепі, коментуючи поїздку до Європи заступниці державного секретаря США Венді Шерман. Коментарі пролунали від неназваних високопосадовців Державного департаменту США і оприлюднені на сайті відомства.

"У понеділок ми слухатимемо пояснення Росії щодо її пропозицій та ключові занепокоєння, які мотивують ці пропозиції. Ми дамо відповідь та поділимося нашими занепокоєннями. Сподіваємося, що це призведе до визначення кількох двосторонніх питань за якими ми маємо достатньо спільного для продовження дискусій та зрештою їх вирішення разом через механізм діалогу щодо стратегічної стабільності", - заявили у Держдепі США.

Як відомо, Росія вимагає юридичних гарантій щодо нерозширення НАТО на Україну, та ін. У США, НАТО, Європі неодноразово називали низку вимог Росії неприйнятними.

Президент Росії Путін у грудні наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

Раніше голова Московського центру Карнегі Дмитро Тренін назвав переговори США-Росії "реальною" частиною переговорів Москви із Заходом - на противагу таким його складовим як переговори із НАТО та у ОБСЄ - та допустив, що у разі їх провалу цей раунд може стати останнім.

Тренін також заявляв виданню "Фонтанка.ру", що у разі провалу для Росії переговорів, "військово-технічна" відповідь Москви може включати: розгортання озброєнь, у тому числі нещодавно випробуваних, у чутливих для США регіонах та акваторіях; розміщення російських військових контингентів та озброєнь на тих чи інших нових територіях; зміцнення російсько-білоруського військового союзу; розвиток координації та зміцнення взаємодії зі збройними силами Китаю.

У п'ятницю у Держдепі заперечили заяви Росії про те, що США та НАТО прагнуть конфлікту.

"Росія намагається звинуватити інших у власній агресії Росії. Саме власні дії Росії та примус привели нас до нинішньої ситуації. США та наші союзники та партнери цілком віддані ролі багатосторонніх контактів у вирішенні цієї кризи у час, коли ми є свідками накопичення Росією військової сили на кордоні України, яке триває", - заявили у Держдепі США.

У зовнішньополітичному відомстві США також наголосили, що прогрес можуть відбутись лише в атмосфері розгрядки, та повторили, що президент США Байден повідомив президинта Росії Путіна, що у разі подальшого вторгнення Росії до України США нададуть додаткові оборонні матеріали Україні, які значно перевищують те, що США вже надають.

Раніше Держдеп оприлюднив деталі візиту Шерман до Швейцарії та Бельгії 8-13 січня.

"Візит слідує за широкими дипломатичними зусиллями разом з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо розробки спільного підходу до неспровокованого накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та нашими спільними зусиллями заохотити Росію обрати дипломатію та здійснити розрядку в інтересах євроатлантичної безпеки та стабільності", - відзначає Держдеп США.

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