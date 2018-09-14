Браудер: російські шпигуни більше схожі на трієчників, ніж на Джеймса Бонда

"Єдине, що стає все більш очевидним, це те, що російські шпигуни – не спритні професіонали, схожі на Джеймса Бонда. Це трієчники з заштатних університетів, які постійно припускають помилки і їх постійно ловлять".

Так у Twitter написав правозахисник та фінансист Білл Браудер, який вже тривалий час відіграє провідну роль у глобальній кампанії, спрямованій на покарання винних у загибелі російського юриста Магнітського та на боротьбу із корупцією.

Таку реакцію Браудера викликало повідомлення нідерландської газети про те, що двох ймовірних шпигунів ГРУ було заарештовано, коли вони намагались дістатись до біохімічної лабораторії в Швейцарії, яка займається розслідуваннями хімічних нападів режиму Асада, а також спроби вбивства Скрипаля в Британії.

Намагання Олександра Петрова і Руслана Боширова, котрих британське слідство підозрює в роботі на ГРУ і яких оголосило підозрюваними у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки у березні в містечку Солсбері, виправдати своє перебування в Солсбері також не викликало довіри спостерігачів.

ГРУ таке недбале, чи їм байдуже, - задає питання колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Розповіді Петрова та Баширова такі неправдоподібні, що навіть Симоняну, голові російської пропагандистської мережі RT, як видається, важко в це повірити. Це ставить питання: чи ГРУ таке недбале, чи Кремлю байдуже, що на них вказали у справі Скрипалів", - пише Пайфер у Twitter.

Раніше цього тижня контрольований російським урядом англомовний телеканал RT (Russia Today) показав інтерв’ю з двома чоловіками, які назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим, котрих британське слідство оголосило підозрюваними у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки у березні в містечку Солсбері.

Друзі віддавна радили нам відвідати те чудове містечко.

​Вони сказали, що були шоковані звинуваченнями, які висунула британська прокуратура, але підтвердили, що були у Солсбері 3, а також 4 березня, коли Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною, класифікованою як хімічна зброя “Новічок”.

Їхню появу у ЗМІ анонсував президент Путін, який заявив кілька днів тому, що ті двоє - цивільні особи, і нічого кримінального з ними не пов’язано.

Британські ЗМІ активно аналізують слова підозрюваних про те, що вони були просто туристами і їздили у невеличке місто подивитися на місцевий собор, проте швидко поїхали звідти через погану погоду.

Прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що британські розвідслужби вважають двох підозрюваних, зафіксованих на камерах спостереження у Лондоні та в Солсбері, агентами Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

США та інші країни погоджуються із твердженням Британії про російську відповідальність за застосування хімічної зброї.

Петров і Боширов у поданому інтерв’ю визнали, що могли перебувати біля будинку Сергія Скрипаля, але наполягали, що це була випадковість, і що він їм був невідомий.

Британські слідчі раніше заявляли, що імена у документах підозрюваних: Олександр Петров та Руслан Боширов могли бути несправжніми.

Британські коментатори вказують, що у випадку вбивства у Лондоні Олександра Литвиненка 2006 року радіоактивною отрутою полоній названі підозрюваними росіяни також вийшли на публіку і заперечували свою причетність, користуючись захистом російського уряду.

Москва не погодилася видати підозрюваних Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна для слідства й суду.

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