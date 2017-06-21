У Трампа визнали втручання Росії до системи виборів в 21 штаті

"Наявні докази втручання до виборчої системи 21 штату", - повідомила 21 червня заступник міністра внутрішньої безпеки США з питань кібербезпеки Джанетт Манфра протягом слухань Сенату з втручання до виборів. Все ж, вона відмовилась оголосити, які саме штати було атаковано, залишивши це питання на розсуд окремих штатів.

Протягом слухань, заступник директора контррозвідувального підзрозілу ФБР Білл Прістап також підтвердив, що немає сумніву в тому, що за цими нападами стоїть Росія. ФБР наразі проводить розслідування цієї справи.

Протягом окремих слухань, що відбулись в Палаті представників США в той самий день, колишній міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон заявив: "В 2016 році уряд Росії, за особистою вказівкою Путіна, спрямував кібератаки на нашу країну з метою вплинути на наші вибори – ясно і просто".

«Уряд Росії та президент Путін керували кібератаками на Сполучені Штати, прагнучи вплинути на американські вибори», - заявив Джонсон напередодні слухань в Конгресі. В своїх письмових свідченнях, оприлюднених напередодні, Джонсон вказує, що, попри намагання, Росії не вдалось вплинути на результати виборів.

«Наскільки мені відомо, російський уряд не зміг провести кібервтручання, змінити бюлетені, їх підрахунок, або звітність за результатами голосування. Я не знаю наскільки успішний кібернапад на Національний комітет Демократичної партії таки зміг змінити громадську думку і таким чином вплинути на результати президентських виборів», – заявив Джей Джонсон.

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