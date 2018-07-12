Оборонний бюджет країн-членів НАТО. Інфографіка

Президент США Дональд Трамп виголосив себе переможцем після завершення саміту НАТО у четвер.

Він заявив, що зміг домогтися від інших країн зобов'язання підвищити їхній оборонний бюджет НАТО, після того, як поскаржився, що Вашингтон занадто довго носить на собі фінансовий тягар військового альянсу Заходу.

«Вони істотно підвищили свої зобов'язання і зараз ми дуже раді, і ми маємо дуже, дуже потужне, дуже, дуже міцне НАТО», - заявив Трамп журналістам незадовго до вильоту з Брюсселю до Лондона на зустріч з Британським прем'єр-міністром Терезою Мей та королевою Єлизаветою.

Лідер США не надав деталей щодо того, які з країн погодилися підвищити оборонний бюджет, але повідомив, що декілька країн сукупно посилили оборонні витрати на 33 мільярди доларів за минулий рік.

Всі погодилися суттєво посилити свої зобов'язання

«Всі погодилися суттєво посилити свої зобов'язання,» - сказав Трамп. «Вони піднімуть це до такого рівня, про який раніше не думали».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вказав на «рішучий налаштованість» стосовно підвищення фінансування оборони і віддав належне Трампу за його «вплив».

Однак, президент Франції Еммануель Макрон сказав, що жодні із 29 країн-членів НАТО не домовилися підвищити фінансування вище раніше узгодженої цілі у 2 відсотка від обсягу їх національних економік до 2024 року.

Трамп сказав: «деякі вже досягли двох відсотків, інші погодилися дійти до двох відсотків». За день до цього, він запропонував союзникам НАТО зобов'язатися витрачати 4 відсотки від ВВП протягом наступних шести років.

«Вчора я їм дав зрозуміти, що я був надзвичайно незадоволений тим, що відбувається», - сказав він. На даний час 5 із усіх країн-членів НАТО відповідають цілі оборонних витрат – 2%.

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