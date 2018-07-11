НАТО не включить Україну до формату Партнерства посилених можливостей – Столтенберґ

Про це він заявив відповідаючи на питання народного депутату України Ганни Гопко, присутньої на саміті.

«Я не очікую, що лідери НАТО ухвалять рішення про включення України до формату Партнерства посилених можливостей на цьому саміті. Але я знаю, що ми підтвердимо потужну підтримку України» - сказав Столтенберґ​.

«Я не очікую, що лідери НАТО ухвалять рішення про включення України до формату Партнерства посилених можливостей на цьому саміті. Але я знаю, що ми підтвердимо потужну підтримку України» - сказав Столтенберґ​. За його словами, НАТО має багато інструментів, щоб розвивати партнерство з Україною.

«Ми маємо Комісію Україна-НАТО, ми маємо національний план, ми маємо суттєвий пакет допомоги, ми маємо трастові фонди. У нас багато шляхів співпраці з Україною» - пояснив генсек НАТО.

Також Столтенберґ наголошує, що Україні треба зосередитись на реформі та модернізації її безпекових та оборонних інституцій.

Росію ж Столтенберг назвав «сусідом, з яким треба говорити». «Ми не визнаємо незаконну анексію Криму, ми не приймаємо кібер-атаки, пропаганду, втручання у внутрішні політичні процеси. Але це не причина для ізоляції Росії та припинення діалогу. Навпаки, за умов високого напруження, це більш важливо говорити з Росією, щоб зменшити напруження» - додав він.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко перед початком саміту НАТО у Брюсселі заявив про потребу подальшого зближення України із західним оборонним альянсом, але оминув повторення проголошених намірів про вступ в організацію.

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