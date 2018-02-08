Палата представників США ухвалила законопроект про посилення кіберспівпраці з Україною

Законопроект про кібербезпеку має бути проголосований також Сенатом та підписаний президентом Трампом

Палата представників Конгресу США 404 голосами (3 конгресмени проголосували проти - ГА) схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України в умовах російської агресії.

Про це повідомляє видання The Hill.

Конгресмени схвалили проект «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки», що спрямований на просування активнішої взаємодії та співпраці між Україною і США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що автором документа став конгресмен-демократ Брендан Бойл. Законопроект підтримала низка законодавців як демократів, так і республіканців.

Документ, зокрема, передбачає допомогу Україні в посиленні захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією.

Як повідомляють у посольстві України у Вашингтоні, у законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва Укрїани з НАТО.

Перед ти як стати законом, проект про посилення кіберспівпраці з Україною має ще бути проголосований Сенатом та підписаний президентом Трампом.

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