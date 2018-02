Російські кібершпигуни намагалися вивідати військові секрети США

Група кібершпіонажу під назвою Fancy Bear намагалася отримати дані близько 90 осіб, пов'язаних з проектами в оборонному секторі





Російські кібершпигуни, які намагаються вивідати секрети військових безпілотників і інших військових технологій США, намагалися хитрістю отримати адреси електронної пошти ключових контрактних працівників.



До такого висновку прийшло розслідування, проведене інформаційним агентством Associated Press.



Що остаточно було викрадене - невідомо, але хакери, очевидно, скористалися загальнонаціональною вразливістю в сфері безпеки - погано захищеною електронною поштою і практично повною відсутністю прямих повідомлень про це постраждалим.



Група кібершпіонажу Fancy Bear, яка також втручалася у вибори в США, намагалося отримати координати щонайменше 87 осіб, які працюють над військовими безпілотниками, ракетами, винищувачами-Stealth, або виконували іншу секретну роботу, - виявило Associated Press.



В поле зору хакерів потрапили як співробітники малих компаній, так і таких гігантів оборонної промисловості, як Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group і General Atomics.



Кілька людей працювали в галузевих організаціях, були членами рад директорів або працювали за контрактом в союзних США країнах.



«Судячи з усього, їх цілями були програми, які пов'язані з одними з найпрогресивніших і передових технологій, а також люди, які працюють в цих програмах», - заявив колишній високопоставлений радник Управління директора національної розвідки США Чарльз Совелл, який ознайомився зі списком імен, наданим Associated Press.



«Якщо ці програми якимось чином скомпрометовані, то наші конкурентні переваги і наша оборона скомпрометована. Ось що дійсно лякає», - сказав Совелл, який сам став мішенню хакерів.



Робота здебільшої кількості людей, що опинилися в полі зору хакерів, носить секретний характер.



Проте, як показує проведений інформагентством аналіз, до 40 відсотків з них кликнули на фішингове посилання хакерів. Це було першим кроком для потенційного доступу кібершпигунів до особистого аккаунту електронної пошти або комп'ютерних файлів.

