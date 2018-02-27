Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Співзасновник Apple Возняк став жертвою шахрайства з біткоїнами

  • Голос Америки
Стів Возняк

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк визнав, що у нього шахрайським чином виманили біткоїнів загальною вартістю 70 000 доларів.

Про це він заявив виступаючи на глобальному бізнес-саміті, організованому газетою The Economic Times, повідомляє Business Insider. Тема виступу стосувалась криптовалют.

«Блокчейн визначає, хто має біткоїни. Однак, це не запорука від шахрайства», - сказав бізнесмен.

«У мене сім біткоїнів вкрали шахрайським чином. Хтось купив їх у мене в Інтернеті, використовуючи кредитну картку, а потім скасував оплату. Це було так легко! Це було зроблено з вкраденого номера кредитної картки, і отримати її назад неможливо».

Сім біткоїнів, які втратив Возняк, означають 74 000 доларів втрачених грошей. Ймовірно, для Возняка це не проблема, бо його статки становлять близько 100 мільйонів доларів, за даними CNBC.

Возняк сказав, що він продав всі біткоїни крім одного. «Я не хотів щодня перевіряти ціну ... я продав всі окрім одного. Це було достатньо для експерименту».

Дивіться також: Як кримські татари живуть в Америці? Відео

Як кримські татари живуть в Америці? Відео
Embed
Як кримські татари живуть в Америці? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:59 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG