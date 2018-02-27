Співзасновник Apple Возняк став жертвою шахрайства з біткоїнами

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк визнав, що у нього шахрайським чином виманили біткоїнів загальною вартістю 70 000 доларів.

Про це він заявив виступаючи на глобальному бізнес-саміті, організованому газетою The Economic Times, повідомляє Business Insider. Тема виступу стосувалась криптовалют.

«Блокчейн визначає, хто має біткоїни. Однак, це не запорука від шахрайства», - сказав бізнесмен.

«У мене сім біткоїнів вкрали шахрайським чином. Хтось купив їх у мене в Інтернеті, використовуючи кредитну картку, а потім скасував оплату. Це було так легко! Це було зроблено з вкраденого номера кредитної картки, і отримати її назад неможливо».

Сім біткоїнів, які втратив Возняк, означають 74 000 доларів втрачених грошей. Ймовірно, для Возняка це не проблема, бо його статки становлять близько 100 мільйонів доларів, за даними CNBC.

Возняк сказав, що він продав всі біткоїни крім одного. «Я не хотів щодня перевіряти ціну ... я продав всі окрім одного. Це було достатньо для експерименту».

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