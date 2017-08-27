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Трамп оголосив 26 серпня Днем рівноправності жінок у США

  • Голос Америки
Президент США Дональд Трамп та Перша леді США Меланія Трамп підж час раллі в Йангстауні в штаті Огайо, 25 липня 2017 року.

Президент США Трамп оголосив 26 серпня Днем рівноправності жінок. Саме у цей день у 1920 році була прийнята 19-та поправка до Конституції США, яка закріплювала за жінками право голосувати.

В офіційній заяві Білого дому йдеться, що адміністрація президента Трампа продовжуватиме підтримувати просування жінок та будуватиме економіку, де жінки матимуть можливість бути успішними.

Тим часом, у ряді міст по всій країні пройшли демонстрації, присвячені захисту прав жінок. Так, у центрі Лос-Анджелесу сотні людей вийшли на вулиці, щоб нагадати про річницю прийняття 19-ї поправки. Деякі з них висловили побоювання, що за нинішньої адміністрації права жінок опинились під загрозою. Учасники акції також вшанували пам'ять загиблої під час сутичок у Шарлоттсвіллі Хезер Геєр.

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