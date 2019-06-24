Дональд Трамп запровадив нові санкції щодо Ірану

Президент США підписав указ про нові санкції проти Ірану у відповідь на атаку американського дрона та загострення відносин між країнами.

Оголошуючи обмеження, Трамп заявив: санкції заблокують доступ іранських лідерів, військових керівників, дипломатів та інших до світових фінансових ринків. Міністр торгівлі США також зазначив: санкції вражають не іранський народ, а конкретних лідерів держави.

Нові обмеження стосуються верховного лідера країни Аятолли Алі Хаменеї, його адміністрації, голови іранського МЗС Джавада Заріфа, а також військових командирів Ірану.

Нагадаємо, відносини Вашингтона й Тегерана почали погіршуватись, коли Трамп вивів США з багатосторонньої ядерної угоди 2015 року з Іраном і відновив санкції проти країни.

20 червня в Ірані збили американський безпілотник. Спершу Дональд Трамп хотів відповісти на це ракетним ударом, проте пізніше заявив, що в останній момент передумав це робити. Ситуація в регіоні досі залишається напруженою.

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