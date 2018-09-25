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Україна

США підтримують прагнення української православної церкви отримати автокефалію

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Сполучені Штати підтримують релігійну свободу в Україні та прагнення української православної церкви отримати автокефалію, пише в оприлюдненій у вівторок заяві речниця державного департаменту США Гедер Науерт.

«Сполучені Штати рішуче підтримують свободу віросповідання, включно зі свободою членів груп керувати своєю релігією згідно з їх переконаннями та вільно практикувати свої релігійні вірування без втручання уряду. Сполучені Штати поважають прагнення православних релігійних лідерів України та їх послідовників отримати автокефалію згідно з їхніми переконаннями. Ми поважаємо Вселенського Патріарха, як голос релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу.

Сполучені Штати продовжують непохитно підтримувати Україну та її територіальну цілісність у світлі російської агресії на сході України та російської окупації Криму. Ми також підтримуємо Україну у час коли вона вибудовує власний шлях і ухвалює власні рішення та союзи без зовнішнього втручання».

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Інтерв’ю Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Відео
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Інтерв’ю Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Відео

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