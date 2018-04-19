«Як тільки їх дуже заслужить» - Трамп про умови запровадження нових санкцій щодо Росії

Президент вкотре заявив, що ніхто не займав жорсткішу позицію щодо Москви, ніж він





Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що США запровадять нові санкції проти Росії, «як тільки вона їх дуже заслужить».



Трамп відповів на поставлене йому запитання, коли він і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе завершили спільну прес-конференцію в середу ввечері.



Після цього американський лідер повернувся до мікрофона, щоб знову заявити, що «ніхто не займає жорсткішу позицію щодо Росії, ніж президент Дональд Трамп».



Президент також підтвердив попередні повідомлення про зіткнення між американськими військовими і російськими найманцями в Сирії, яке, за його словами, призвело до численних жертв.



«Нещодавно в Сирії точився дуже запеклий бій між нашими військовими і російськими військовими, і це дуже сумно, - сказав президент. - У тій битві загинуло багато людей».



Нагадаємо, що 7 лютого стало відомо про спробу нападу на штаб-квартиру «сирійських демократичних сил» під Дейр-ес-Зором. В результаті атаки, в якій брали участь і американські сили, за різними повідомленнями загинуло до 200 нападників. Пізніше ЗМІ виявили докази того, що в їх числі були і громадяни Російської Федерації, які підписали контракти на службу в так званій ПВК Вагнера.



Минулого тижня, відповідаючи на запитання сенаторів у Конгресу, директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що в одному з бойових зіткнень в Сирії загинуло «кілька сотень» громадян РФ.



«Що б я не робив, ЗМІ будуть вважати, що я не виявляю достатньої жорстокості, тому що така їхня лінія, - поскаржився президент. - Але Росія скаже вам, що не було нікого жорсткішого, ніж Дональд Трамп».



Заява президента пролунала після того, як раніше цього тижня стали відомі розбіжності всередині адміністрації з приводу санкцій щодо Росії.



Посол США в ООН Ніккі Гейлі вступила в суперечку з економічним радником Білого дому Ларрі Кадлоу в зв'язку з його ремаркою, що вона, можливо, заплуталася в питанні про плани Вашингтона щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії.



«При всій повазі, я не з тих, хто плутаюся», - сказала Гейлі, член кабінету президента Дональда Трампа, виступаючи на телеканалі Fox News.



У неділю Гейлі заявила, що Вашингтон готує нові санкції проти Росії у зв'язку з її підтримкою сирійського президента Башара Асада.



Однак, як повідомив високопоставлений представник адміністрації, Трамп відклав рішення про запровадження нових обмежувальних заходів.



Кудлоу заявив у вівторок, що Гейлі «робить чудову роботу» і є «ефективним послом».



«Можливо, тут виникла якась тимчасова плутанина», - додав він.



«Думаю, справа в тому, що у нас є пакет санкцій і додаткові санкції, які знаходяться в процесі розгляду, але рішення щодо них поки що не прийнято», - заявив Кудлоу на брифінгу в курорті Трампа Мар-а-Лаґо, де проходили дводенні переговори президента з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.



За словами Кудлоу, ніякої плутанини в підході Білого дому до Москви немає.



Високопоставлений представник адміністрації заявив в понеділок, що Трамп не затвердить нових санкцій, якщо Москва не здійснить нову кібератаку або якусь іншу провокацію.



Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що посольство РФ у Вашингтоні отримало лист від адміністрації Трампа про те, що Вашингтон поки що не планує запроваджувати нові санкції щодо Москви.



«Я підтверджую, що посольство РФ у Вашингтоні було повідомлено про те, що нових санкцій найближчим часом не буде», - цитує агентство «Інтерфакс» висловлювання неназваного джерела в МЗС Росії.



Конфлікти між Гейлі і співпрацівниками Білого дому, пов'язані з Росією, вже траплялися в минулому, нагадує газета The Washington Post.



За її даними, незабаром після інавгурації Трампа Гейлі виступила в ООН з промовою, в якій заявила про прихильність Білого дому політиці адміністрації Барака Обами щодо санкцій, пов'язаних з російською агресією в Україні.



Мова була зафіксована Дейвідом Кеттлером, який тоді був високопоставленим співробітником Ради національної безпеки. Однак цей виступ роздратував Трампа, який захотів дізнатися, хто його схвалив.



«На багатьох людей накричали, в тому числі і сам президент», - розповів газеті американський співробітник в ООН.



За даними Washington Post, Кеттлер був звільнений через пару тижнів в ході реорганізації Ради національної безпеки, проведеної Гербертом Макмастером.

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