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Рейтинг Сталіна серед найвидатніших особистостей в історії – очима росіян

  • Голос Америки

Росіяни назвали радянського диктатора Йосипа Сталіна найвпливовішою історичною особистістю, який випередив президента Володимира Путіна та великого поета Олександра Пушкіна, які розділили друге місце.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на результати опитування «Левада-центру», в якому росіяни мали назвати 10 найвидатніших постатей всіх часів.

Перше місце зайняв Сталін, який набрав 38% голосів. Згідно з результатами опитування, 34% росіян вважають Путіна і Пушкіна одними з найбільш впливових історичних особистостей. Вони розділили друге місце.

У десятку рейтингу увійшли перший імператор Всеросійський Петро I (29%), космонавт Юрій Гагарін (20%), письменник Лев Толстой (12%), полководець Георгій Жуков (12%), імператриця Катерина II (11%) і поет Михайло Лермонтов (11% ).

Відзначається, що топ-20 замкнув Михайло Горбачов, якого назвали 6% респондентів.

У цьому списку також відомі державні діячі, письменники та науковці, проте лише троє іноземців: Наполеон Бонапарт, фізик Ісаак Ньютон та фізик-теоретик Альберт Ейнштейн.

Опитування, в якому взяло участь 1 600 росіян, проводилося з 7 по 10 квітня.

Сталін також посів перше місце у рейтингу 2012 року, коли половина росіян фокусувалася на його діях в роки Другої світової війни, замість, як зазначає інформагентство Yahoo, на мільйонах, яких за його влади було знищено або відправлено в ГУЛАГи.

Цьогорічний рейтинг Володимира Путіна - найвищий з часу появи його ім’я в опитуванні у 2003 році.

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