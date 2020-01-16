Розслідування щодо можливого стеження за послом США в Україні мають проводити як в Україні, так і в США, вважають експерти

У Вашингтоні закликають розслідувати заяви Льва Парнаса про можливе незаконне стеження за Марі Йованович, коли вона була послом США в Україні.

«Абсолютно існує необхідність у розслідуванні. Питання полягає в тому, чи слід проводити розслідування у США чи в Україні, - заявила Голосу Америки Мелінда Герінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради. - Багато людей тут сумниваються, що українці зможуть докопатися до суті. Необхідно і тут розслідувати (у США – ред.). Державному департаменту потрібно поставитися до цього дуже серйозно і з’ясувати, що сталося».

Геринг також висловила розчарування, що Державний департамент США не захистив свого дипломата.

«Багато хто розчаровано зітхнув, що від секретаря Помпео не пролунало жодного слова. Державний департамент нічого не сказав, щоб її захистити», - додала Мелінда Герінг.

Водночас Майкл Карпентер, старший директор Центру Пенн-Байдена більш скептичний щодо заяв Парнаса. Втім він також вважає за необхідне розслідувати справу хоча б тому, щоб довести, що це - неправда.

«З одного боку, я вважаю, що варто розслідувати, оскільки деякі звинувачення, особливо про електронне спостереження і фізичне стеження, викликають занепокоєння. Але вчора ми чули по телебаченню Льва Парнаса, який описував його стосунки з містером Гайдом і ставив під сумнів будь-які його твердження. Тому, можливо, все це надто роздуте і щось з цього - просто бравада.

Тим не менш, розслідування необхідне, щоб швидко це встановити, щоб хоча б сказати, от тут нічого немає», - розповів Голосу Америки Карпентер, який за часів президента Обами був високопосадовцем у Міністерстві оборони США.

Раніше українська поліція повідомила, що почала розслідування питання, чи мало місце незаконне стеження в Україні за Марі Йованович, коли вона перебувала на посаді посла США в Україні.

Справу розслідують за підозрою у порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції та незаконному збиранні, зберіганні, використанні конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя.

МВС також звернулося до ФБР із запитом надати матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до можливого кримінального правопорушення.

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