Генсек НАТО у Вашингтоні розкритикував Росію, застеріг від недооцінки Альянсу

Очільник НАТО сигналізує, що було б помилкою сприймати виведення військ з Афганістану або деяку напруженість у відносинах між Францією та Сполученими Штатами як ознаки послаблення трансатлантичного альянсу.

Натомість Генеральний секретар Єнс Столтенберг попередив потенційних супротивників про те, що НАТО залишиться єдиним і рішучим перед лицем зростаючої кількості загроз з боку старих та нових противників.

"Постають питання щодо міцності зв'язків між Європою та Північною Америкою", - сказав Столтенберг аудиторії в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні після низки зустрічей з високопосадовцями США.

"Вони не змінюють загальної картини", - сказав він. "Ми не знаємо, якою буде наступна криза, але ми знаємо, що що б не сталося, ми безпечніші, коли ми разом".

Зокрема, Столтенберг заперечив закиди, що президент США Джо Байден проігнорував позицію союзників по НАТО, коли вирішив виконати попередню угоду адміністрації США щодо виведення американських військ з Афганістану.

"Ідея, що Сполучені Штати не проводили консультацій, є хибною", - сказав Столтенберг. "Це фактично неправильно".

Лідер НАТО також заявив, що хоча Франція була "розчарована" новим пактом про безпеку між США, Великобританією та Австралією - так званою угодою AUKUS, за якою США та Велика Британія поділяться з Австралією технологіями, які допоможуть їй побудувати підводні човни з ядерними двигунами - "Союзники по НАТО погоджуються щодо загальної ідеї, що нам потрібно зберігати єдність, працюючи також з нашими азіатсько-тихоокеанськими партнерами".

"Китай має другий за величиною оборонний бюджет у світі. Вони вкладають значні кошти у новий військовий потенціал, включно з ядерними озброєннями великої дальності", -сказав Столтенберг. "Я очікую, що майбутня нова стратегічна концепція НАТО насправді відображатиме набагато більш вичерпну та єдину позицію щодо того, як ставитися до Китаю".

Генеральний секретар НАТО найбільш гостро висловився щодо Росії, попередивши, що відносини між НАТО і Москвою "на найнижчій позначці після закінчення холодної війни".

"Вони розгорнули нові, вдосконалені системи озброєнь. Вони порушили один з наріжних каменів контролю над озброєннями - Договір про ядерні сили середньої і меншої дальності, який заборонив усі системи озброєнь середньої дальності", - сказав він. "І ми побачили більш агресивну Росію за кордоном, у багатьох місцях, а потім більш репресивну Росію вдома".

Столтенберг також розкритикував Москву за її позицію щодо розширення НАТО, зокрема її спротив вступу Грузії та України до Альянсу.

"Будь-яка суверенна країна має право вирішувати власний шлях. Думка про те, що вступ менших сусідів Росії до НАТО це провокація щодо Росії, є абсолютно неправильною", - сказав він. "Це провокація, що хтось так говорить".

Столтенберг відмовився сказати, коли Грузія чи Україна можуть стати членами НАТО, назвавши це справою двох країн та альянсу і "більше нікого".

Столтенберг також сказав, що під час перебування у Вашингтоні, зокрема під час зустрічі у понеділок з Байденом, він наполягав на тому, щоб члени НАТО зробили більше, щоб допомогти країнам, які прагнуть приєднатись до Альянсу.

"Нам потрібно активізуватись та зробити більше для країн-претендентів, тому що поки вони не є членами, ми повинні надавати більшу підтримку, більше навчання, більше розбудовувати потенціал, допомагати їм проводити реформи, боротися з корупцією та будувати інститути безпеки та оборони ", - сказав Столтенберг.

"Нам потрібно заявити, що між нічим і повноцінним членством є значний простір", - додав він.

У заяві Білого дому щодо зустрічі президента США Байдена та генсека НАТО Столтенберга у понеділок сказано, що обидва лідери "обговорили міжнародну ситуацію у царині безпеки та поточні зусилля НАТО щодо захисту трансатлантичної оборони".

У ній також сказано, що Байден "підтвердив свою рішучу підтримку НАТО та важливість посилення стримування та захисту від стратегічних конкурентів та транснаціональних загроз".

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