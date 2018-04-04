Жінка, яка відкрила стрілянину в штаб-квартирі YouTube, покінчила життя самогубством

Чотири людини, за даними місцевої поліції, отримали поранення



За даними поліції, жінка, яка, імовірно, відкрила стрілянину на території штаб-квартири YouTube в Сан-Бруно, штат Каліфорнія, покінчила життя самогубством, вистріливши в себе.

Її ідентифікували як 39-річну Насім Нажафі Аґдам. Четверо людей отримали поранення. Троє з них, дві жінки і чоловік, госпіталізовано. Чоловік знаходиться в критичному стані. Четверта особа травмувала ногу, коли втікала від пострілів. Стрілянина сталася перед входом в будівлю, на відкритому майданчику, де співробітники компанії обідали.

Мотиви нападниці розслідуються. Терактом правоохоронці напад не вважають.

Поліція міста, розташованого на південь від Сан-Франциско, через Twitter закликала мешканців сусідніх районів утримуватися від відвідування місця розташування приміщень структур YouTube. Нагадаємо, що власником YouTube є компанія Alphabet Inc's Google.

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