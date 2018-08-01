Президент США Дональд Трамп у середу висловив жаль, що йому не було відомо про те, що Пол Манафорт перебував під слідством ФБР на момент, коли останнього було запрошено працювати у виборчу кампанію Трампа.

Чому уряд не повідомив мені, що Манафорт був під слідством?

Як випливає з контексту заяви Трампа, зробеної у Twitter, наймаючи Манафорта на роботу, виборчий штаб орієнтувався на його досвід роботи з провідними американськими політиками, а інформація про слідство щодо Манафорта могла би вплинути на рішення Трампа, чи варто з ним працювати.

"Пол Манафорт працював з Рональдтом Рейганом, Бобом Доулом та багатьма іншими дуже відомими та поважними політичними лідерами. На мене він працював дуже короткий час. Чому уряд не повідомив мені, що Манафорт був під слідством? (До того ж) звинувачення щодо нього стосуються його попередньої роботи і немають нічого із розслідування так званої "змови", яка є повною вигадкою!", - написав Трамп у Twitter.

У вересні 2017-го року канал Сі-Ен-Ен повідомив, що американські слідчі вели прослуховування колишнього очільника виборчого штабу Дональда Трампа, у відповідності до таємних судових рішень, як до так і після виборів президента США 2016-го року.

Усі обвинувачення щодо Манафорта стосуються його роботи в Україні​

​

У США розпочався суд щодо колишнього очільника штабу Трампа Пола Манафорта, звинувачення висунуто в рамках слідства спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси в США в рамках якої з'ясовується, чи мала місце координація між штабом Трампа та урядом Росії.

Між тим, усі обвинувачення щодо Манафорта стосуються його роботи в Україні.

Противники Трампа очікують, що у ході суду все ж можуть стати відомими факти, які б вказали на тісні контакти між штабом Дональда Трампа у 2016-му році та Росією. Президент США неодноразово заявляв, що не порушував жодних законів

Дивіться також: Патріархом Української помісної церкви не повинен стати демагог – митрополит Антоній