Сурков лише прикидався, коли вів переговори – Карпентер

"Не те, щоб Сурков мав повноваження робити поступки в переговорах з Волкером, тому я не певний, чи справді це багато означає для України". Так відреагував колишній високопосадовець Пентагону і дослідник Центру Байдена Майкл Карпентер на поширену в пресі заяву російської сторони про те, що переговори спецпредставника США Курта Волкера та радника Кремля Владислава Суркова знаходяться "на паузі".

"Сурков ніколи не мав повноважень вказувати ФСБ, чи ГРУ, що їм робити на місці на Донбасі, тому він лише прикидався, коли вів переговори", - додав Карпентер.

Кореспондент каналу NPR у Москві привернув увагу до повідомлень заступника міністра закордонних справ Росії Кригорія Карасіна про те, що контакти зі США стосовно України є "на паузі", включаючи переговори між Сурковим та спеціальним представником США Куртом Волкером.

Речник Кремля Песков відмовився коментувати пресі чутки про те, що Сурков полишає свою посаду в Кремлі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дивіться також: ​Час-Тайм. Поїздка Курта Волкера на Донбас – подробиці