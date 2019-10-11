Йованович відкликали з Києва після її наполягань на використанні офіційних каналів у спілкуванні з українськими урядовцями

Колишнього посла США до України усунули з посади після того, як вона наполягла на тому, що запити Руді Джуліані до українських посадовців мали передаватись через офіційні канали. Про це повідомляє АР з посиланням на інформацію від колишнього американського дипломата, який спілкувався з Йованович.

Її усунули після того, як Йованович відмовилась проводити спілкування "оффлайн, на персональному, неформальному рівні", зокрема щодо можливих запитів адвоката Трампа Руді Джуліані до України провести розслідування дій колишнього віце-президента США Джо Байдена, говорить колишній дипломат повідомляє АР.

Про те, що близькі до Руді Джуліані бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман переконували впливових осіб у Вашингтоні у необхідності усунути Йованович, повідомляється в документах обвинувачення проти бізнесменів, висунутих у четвер прокурорами у США.

Йованович має свідчити перед комітетами Палати представників Конгресу США у п'ятницю, попри заяву Білого дому, оприлюднену цього тижня про те, що виконавча гілка не буде співпрацювати з розслідуванням в рамках імпічменту. Про плани Йованович повідомляють ЗМІ з посиланням на представників служб Конгресу.

Раніше Державний департамент заблокував свідчення в Конгресі посла США до ЄС Ґордона Сондленда. В рамках процедури імпічменту, перед комітетами Конгресу в закритому режимі свідчив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Він надав законодавцям копії обміну повідомленнями високопоставлених дипломатів США з питань України.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник також припускає, що звільнивши посла Йованович, президент зловживав владою.

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