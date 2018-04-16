Росія обіцяла не втручатися у розслідування справи використання хімічної зброї в Сирії

Росія заявила, що не втручатиметься у працю місії, яка вестиме розслідування справи імовірної хімічної атаки минулого тижня неподалік Дамаска.

Організація із заборони хімічних озброєнь надіслала до Сирії групу експертів для вивчення того, що сталося в місті Дума. В понеділок вона також мала екстрене засідання в Гаазі для обміркування ситуації.

Великобританія, Франція і Сполучені Штати кажуть, що відповідальність за застосування в Думі хімічної зброї несуть війська президента Башара аль-Асада, хоча Сирія і Росія заперечують це.

В суботу три західні держави провели координовані повітряні удари по кількох об’єктах, пов’язаних із сирійською програмою виготовлення хімічної зброї.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив у понеділок, що повітряні удари «були повністю оправдані».

«Я побоююсь, що сирійська війна в деяких аспектах продовжуватиметься цим жахливим шляхом. Але це світ сказав, що нам уже надоїло використання хімічної зброї», сказав Джонсон.

Він зробив цю заяву на засіданні європейських міністрів закордонних справ для обміркування ситуації в Сирії. Європейський Союз повторив осуд застосування хімічної зброї в Сирії, включно з найновішою імовірною атакою, і заявив, що підтримує працю міжнародних експертів з хімічних озброєнь.

Представниця ЄС із закордонної політики Фредерика Моґеріні також заявила, що є очевидна потреба відновити мирний процес під егідою ООН. Вона закликала Росію та Іран, які є союзниками сирійського президента Башара аль-Асада, використати свої впливи, щоб «розпочати серйозні і конкретні дискусії під егідою ООН у Женеві».

Також у понеділок Сполучені Штати, згідно з передбаченнями, оприлюднять нові санкції проти Росії. Голова Постійного представнцтва США при ООН Нікі Гейлі заявила CBS News, що заходи будуть скеровані проти будь-якого виду комапаній, що мають справи з Асадом та устаткуванням, пов’язаним з використанням хімічної зброї».

Дивіться також: У США розробили новий метод ампутації кінцівок