Американські медійники звинувачують Трампа у пропаганді насильства проти журналістів. Відео

Підтримувані Сполученими Штатами сили прорвали стіну навколо Старого міста в сирійському місті Ракка. Це сталося в ході одномісячної наступальної операції, метою якої є витіснити бойовиків із столиці «Ісламської держави».

В оприлюдненій заяві очоленої США коаліції говориться, що Сирійські демократичні сили подолали «сильний опір з боку ІДІЛ» і що коаліційні сили здійснили кілька ударів, щоб створити 25-метрові діри у стіні Рафіка подалі від інших пунктів, де екстремісти заклали міни і поставили заміновані автомобілі.

Представник коаліційних сил полковник Раян Діллон заявив, що коалійційні сили «докладають великих зусиль для захисту цивільного населення» і збереження пам’яток старовини і святинь, які останніми роками нищать бойовики «Ісламської держави».

Як відомо, минулого місяця бойовики «Ісламської держави знищили стародавню мечеть аль-Нурі в Мосулі. Це сталося в час, коли іракські війська, підтримувані коаліційними силами, оточили район Мосула, який ще був під контролем ісламістів.

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