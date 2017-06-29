Події в Україні зміцнили переконання Кремля в намаганнях США «змінити режим» в Росії - розвідка Пентагону

Такий висновок міститься в несекретній доповіді «Військова міць Росії», підготовленій розвідкою Міністерства оборони США вперше за понад 20 років





Кремлівські лідери переконані, що США прагнуть до зміни режиму в Росії, і ці побоювання сприяють посиленню напруженості і військової конкуренції між колишніми суперниками періоду «холодної війни».



До такого висновку прийшло Агентство з питань військової розвідки Міністерства оборони США (DIA).



Згідно з доповіддю агентства, яка не носить секретного характеру і була оприлюднена в середу, Росія ставиться до США з дедалі більшим побоюванням.

Кремль переконаний, що США закладають основу для зміни режиму в Росії, і це переконання зміцнилося після подій в Україні

У документі йдеться про «глибоку і триваючу недовіру Москви до зусиль США щодо просування демократії в світі і дій, які вона розглядає, як американську кампанію за встановлення єдиного комплексу глобальних цінностей».



«Кремль переконаний, що США закладають основу для зміни режиму в Росії, і це переконання зміцнилося після подій в Україні», - йдеться в доповіді, яка посилається на заяви уряду президента Володимира Путіна про те, що США організували народне повстання, яке усунуло від влади дружнього Росії президента України Віктора Януковича в 2014 році.



Росія відповіла на це анексією українського Криму і підтримкою проросійських сепаратистів на сході України.



«Москва стурбована тим, що спроби США нав'язати прийнятні міжнародні норми загрожують основам влади Кремля, оскільки дає 'ліцензію' на закордонне втручання у внутрішні справи Росії», - йдеться в доповіді.



Доповідь «Військова міць Росії» - це перша несекретна публікація DIA такого роду більш ніж за два десятиліття.

Протягом наступних десяти років може з'явитися більш впевнена в собі і здатна Росія

«Протягом наступних десяти років може з'явитися більш впевнена в собі і здатна Росія», - йдеться в передмові до доповіді директора Агентства військової розвідки Міноборони США генерал-лейтенанта Вінсента Стюарта.



У доповіді не передбачається нового глобального ідеологічного протистояння, подібного до періоду «холодної війни», але її автори також попереджають, що Москва «має намір використовувати свої збройні сили для забезпечення стабільності на своїх власних умовах».



Речник DIA Джим Кудла заявив, що доповідь його відомства ніяк не пов'язана з недавніми подіями. Документ не був підготовлений на прохання Конгресу.



Документ включає докладні оцінки всіх аспектів російської військової потужності.



Він не містить нової інформації про військовий потенціал, але зображує Росію країною, яка методично і успішно відновлює армію, флот та авіацію, які були ослаблені після розпаду Радянського Союзу.



«Російські збройні сили сьогодні знаходяться на підйомі - це не ті радянські війська, які протистояли Заходу в« холодній війні», які залежали від великих підрозділів з важкою технікою», - йдеться в доповіді.

Російські збройні сили сьогодні знаходяться на підйомі - це не ті радянські війська, які протистояли Заходу в «холодній війні», які залежали від великих підрозділів з важкою технікою

Нові збройні сили Росії характеризуються як «більш компактні, більш мобільні, збалансовані сили, які швидким темпом стають здатними проводити повномасштабні військові дії».



Як приклад наводиться російське військове втручання в Сирії в 2015 році.



Кремль заявляє, що дії Росії в Сирії спрямовані на боротьбу з бойовиками «Ісламської держави». Однак Вашингтон вважає, що Москва, головним чином, підтримує президента Сирії Башара Асада, забезпечуючи його підтримкою з повітря у наступальній операції сирійської армії проти сил опозиції.



У доповіді говориться, що втручання також направлено на знищення джихадистів, які приїхали в країну з території колишнього Радянського Союзу, щоб не допустити їх повернення додому, що може створити загрозу для Росії.



Російське втручання «змінило всю динаміку конфлікту, зміцнило режим Асада і призвело до ситуації, коли врегулювання конфлікту стало неможливим без згоди Москви», вважають автори доповіді.



«Однак ці дії також контрастують з глибоко вкоріненим почуттям незахищеності від Сполучених Штатів, які, на думку Москви, зазіхають на позиції Росії як усередині країни, так і за кордоном», - йдеться в доповіді Агентства з питань військової розвідки Пентагону.

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