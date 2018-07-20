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Трамп підвищив ставки у торговельному протистоянні з Китаєм до півтрильйона доларів

Xi Trump shaking hands Nov 2017

"Я готовий дійти до 500", - заявив Президент Трамп коментуючи торговельне протистояння з Китаєм. Трамп оголосив, що "готовий вводити" нові мита на імпорт китайських товарів до США на суму 500 мільярдів доларів. Він зауважив, що США довго перебували у невигідному становищі, повідомляє Bloomberg.

"Я це роблю не з політичних міркувань. Я роблю те, що правильно для нашої країни", - оголосив Трамп в інтерв'ю CNBC відповідаючи на питання, чи продовження протистояння не погіршить стан економіки США, що може негативно позначитись на шанси політичної партії Трампа на проміжних виборах в Конгрес, що відбудуться в листопаді. "Ми – в невигідному становищі і мені це не подобається", - додав Трамп.

500 мільярдів доларів США приблизно відповідає всьому обсягу минулорічного імпорту товарів з Китаю до США, що є заявкою на значну ескалацію з теперішніх мит введених на обсяг імпорту з Китаю до США у 34 мільярди доларів США.

Заява Трампа спричинила падіння на світових ринках цінних паперів в п'ятницю, пише Business Insider. Промисловий індекс Dow Jones впав на 0,4% після новини, індекс ф'ючерсів S&P 500 знизився на 0,3%. В Європі FTSE 100 знизився на піввідсотка, як і Німецький DAX.

Минулого тижня, переговори в сфері торгівлі ще більше ускладнились. Економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу оголосив, що президент Китаю Сі Цзіньпін не має наміру досягати угоди стосовно торгівлі зі США. У відповідь Китай відкинув ці звинувачення.

Крім фондових ринків, від торговельного протистояння з Китаєм можуть постраждати сільськогосподарські регіони США, де проживає велика кількість виборців Трампа. Так, під дію підвищених митних тарифів, які ввів Китай у відповідь на збільшення мит зі США, потрапили поставки американських соєвих бобів. Майже третина, врожаю соєвих бобів у США вартістю близько 14 мільярдів доларів, надходить до Китаю кожного року, де цей товар в основному використовується, як корм для китайського свинарства.

Тепер, коли вартість цього товару зросте, Бразилія та інші виробники сої можуть скористатись з протистояння. "Зрештою, митні тарифи призведуть до зростання цін на американську сою в Китаї і стимулюватимуть виробництво в Південній Америці", - сказав Брент Ґлой, аграрний економіст університету Purdue University.

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