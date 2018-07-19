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США

Трамп запросив Путіна до Вашингтона восени – Білий дім

Трамп запросив Путіна до Вашингтона восени, написала у повідомленні в Twitter речниця Білого дому Сара Сандерс:

«Президент США погодився у Гельсінкі на продовження робочого діалогу між двома співробітниками ради безпеки. Президент Трамп попросив Джона Болтона (радника Білого дому з національної безпеки – прим. ГА) запросити президента Путіна до Вашингтона восени, і ці переговори вже ведуться».

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Директор ФБР: Росія намагалася втрутитися у попередні вибори і продовжує свої злочинні дії. Відео

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