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Помпео: США займають жорстку позицію щодо Кремля з питання України

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що адміністрація Дональда Трампа жорстко ставиться до Росії щодо українського питання та підтримує Україну, зокрема, надаючи військову допомогу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Стосовно Гельсінкі, президент Трамп досить чітко дав зрозуміти Путіну, що його діяльність у східній Україні не піде на користь Росії. Діюча адміністрація займає надзвичайно жорстку позицію стосовно Росії. Ми надаємо допомогу українським військовим, що попередня адміністрація постійно відмовлялась робити", – говорить держсекретар.

Ми надаємо допомогу українським військовим, що попередня адміністрація постійно відмовлялась робити, – говорить держсекретар​

Помпео наголошує, що американська допомога Україні забезпечує успішність майбутніх виборів у 2019 році. "Ми дуже сподіваємось, що ситуація в Україні врегулюється, в той час як США продовжать підтримувати бажання українського народу", - заявив Помпео.

Нагадаємо, що президент США "не погодився" з пропозицією Путіна дозволити Кремлю допитувати американських дипломатів та високопосадовців.

В обмін на це Кремль пропонував дозволити допити американським розслідуванням 12 російських працівників спецслужб, яких звинувачують в організації кібер втручання в президентські вибори США в 2016 році.

Ми дуже сподіваємось, що ситуація в Україні врегулюється в той час, як США продовжать підтримувати бажання українського народу, - заявив Помпео. ​

Про це повідомляє речниця Білого дому Сара Сандерс. За її словами, пропозиція Путіна була "щирою", але Трамп з нею "не погодився". США сподіваються на те, що американський Департамент юстиції отримає дозвіл від Путіна привезти 12 росіян до США і там буде доведена їх невинність або провина.

"Цього не станеться. Ми не змусимо американців їхати в Росію на допити росіян", - заявив держсекретар США Майк Помпео відповідаючи на питання "Голосу Америки".​

Заява Білого дому виступив проти пропозиції після заяв Сенату проти допитів американських дипломатів або представників влади іноземними урядами.

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