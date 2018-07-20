Помпео: США займають жорстку позицію щодо Кремля з питання України

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Стосовно Гельсінкі, президент Трамп досить чітко дав зрозуміти Путіну, що його діяльність у східній Україні не піде на користь Росії. Діюча адміністрація займає надзвичайно жорстку позицію стосовно Росії. Ми надаємо допомогу українським військовим, що попередня адміністрація постійно відмовлялась робити", – говорить держсекретар.

Ми надаємо допомогу українським військовим, що попередня адміністрація постійно відмовлялась робити, – говорить держсекретар​

Помпео наголошує, що американська допомога Україні забезпечує успішність майбутніх виборів у 2019 році. "Ми дуже сподіваємось, що ситуація в Україні врегулюється, в той час як США продовжать підтримувати бажання українського народу", - заявив Помпео.

Нагадаємо, що президент США "не погодився" з пропозицією Путіна дозволити Кремлю допитувати американських дипломатів та високопосадовців.

В обмін на це Кремль пропонував дозволити допити американським розслідуванням 12 російських працівників спецслужб, яких звинувачують в організації кібер втручання в президентські вибори США в 2016 році.

Ми дуже сподіваємось, що ситуація в Україні врегулюється в той час, як США продовжать підтримувати бажання українського народу, - заявив Помпео. ​

Про це повідомляє речниця Білого дому Сара Сандерс. За її словами, пропозиція Путіна була "щирою", але Трамп з нею "не погодився". США сподіваються на те, що американський Департамент юстиції отримає дозвіл від Путіна привезти 12 росіян до США і там буде доведена їх невинність або провина.

"Цього не станеться. Ми не змусимо американців їхати в Росію на допити росіян", - заявив держсекретар США Майк Помпео відповідаючи на питання "Голосу Америки".​

Заява Білого дому виступив проти пропозиції після заяв Сенату проти допитів американських дипломатів або представників влади іноземними урядами.

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