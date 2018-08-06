Facebook, Apple і Spotify зачистили від передач крикливого конспіролога

Facebook повідомляє, що усунув чотири сторінки, які належали Алексу Джонсу, в тому числі дві, що розповідали про його шоу Infowars

Одразу кілька медіа-компаній усунули зі своїх платформ контент із шоу Infowars конспіролога правого спрямування Алексу Джонсу. Серед найвідоміших його теорій – твердження, що напади на Нью-Йорк і Вашингтон 11 вересня 2001 року були інсценізовані урядом, та спекуляції, що розстріл у початковій школі Sandy Hook у 2012 році, в якій загинуло 26 дітей та дорослих, був сфальсифікований лівими силами, щоб пропагувати контроль за зброєю.

Facebook повідомляє, що усунув чотири сторінки, які належали Алексу Джонсу, в тому числі дві, що розповідали про його шоу Infowars. Причиною компанія назвала порушення політики щодо мови ненависті та залякування. Компанія заявила, що отримувала повідомлення про те, що ці сторінки містять контент, який «прославляє насильство» та використовує «нелюдську мову» для опису мусульман, іммігрантів та транссексуалів.

Джонс відомий надзвичайно енергійною манерою ведення ефірів, часто зривається на крик, активно жестикулює та лається

Джонс відомий надзвичайно енергійною манерою ведення ефірів, часто зривається на крик, активно жестикулює та лається. В ефірах ведучий спекулював про таємні культри, які буцімто контролюють Демократичну партію США та багато ін. При цьому себе Джонс презентує, як борця з усіляками змовниками проти американського народу, Конституції США та ін.

Сам Алекс Джонс, за словами його колишньої дружини, заявляв у суді, що у ході передач виступає, як актор і втілює певний образ.

У ході виборів президента США 2016-го року він підтримав майбутнього переможця Дональда Трампа. Трамп дав інтерв'ю Джонсу та відзначив його харизму. Джонса особисто критикували Гілларі Клінтон та Барак Обама. Обама, наприклад, посміявся з того що Джонс заявив, що Обама та Клінтон тхнуть сіркою і є демонами. Джонс багаторазово ставав героєм пародійних відео, реміксів та ін., які він сам з підтримав.

Компанія Facebook також заявила в понеділок, що заблокувала обліковий запис Джонса на 30 днів, оскільки він неодноразово розміщував контент, який порушив свої правила.

Обама, наприклад, посміявся з того що Джонс заявив, що Обама та Клінтон тхнуть сіркою і є демонам

На додаток, п’ять із шести подкастів з медіа-платформи Алекса Джонса Infowars були вилучені з iTunes та додатків для подкастів компанією Apple. Також Spotify, компанія, що транслює музику та подкасти, вилучила всі програми Infowars зі своєї платформи, обґрунтовуючи рішення скаргами на мову ненависті.

З часу заснування Infowars у 1999 році Джонс створив велику аудиторію. За його словами, шоу, яке транслюється на радіо, на YouTube та інших платформах, досягає щонайменше 70 мільйонів людей на тиждень.

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